Поцарапал чужую машину: как действовать, чтобы не получить больших проблем

Мелкий контакт автомобилей между собой - в больших городах дело довольно обыденное. Но виновнику происшествия хочется уладить его как можно быстрее и проще, поэтому прислушаемся к советам адвокатов и бывалых водителей.

О том, как надо действовать и чего не стоит делать при мелком ДТП, читайте в материале РБК-Украина .

Вы задели другое авто: что делать

Любое повреждение машины, даже такое, которое уберется любительской полиролью, формально считается ДТП. А значит, все дальнейшие действия должны быть согласованы с законодательством - даже если во второй машине никого нет...

Не уезжайте с места происшествия. Это не только незаконно, но и просто недостойно. Хочется поехать дальше, будто ничего не произошло - но последствия побега могут быть гораздо серьезнее, чем решение ситуации на месте. Ведь оставление места ДТП является одним из самых тяжких проступков в украинском Кодексе об админнарушениях.

2. Остановитесь. Вам нужно будет как минимум встретиться с владельцем поврежденного вами авто.

3. Оцените ущерб. Посмотрите, насколько серьезное повреждение. Это поможет вам понять, какой стратегии придерживаться при разговоре с владельцем авто. Возможно, стоит позвонить знакомому мастеру для предварительной оценки.

4. Подумайте, вызывать ли полицию и страховую. Если убытки небольшие и меньше суммы вашей страховой франшизы, возможно, лучше решить все без привлечения страховой компании - иначе это может повлиять на вашу страховую историю.

5. Проверьте, не стояло ли авто с нарушением ПДД. Если другая машина была припаркована неправильно, это может частично уменьшить вашу ответственность. Зафиксируйте обстоятельства, которые могут облегчить вашу вину: скользкая дорога, открытый люк канализации, ребенок на дороге и тому подобное.

6. Договоритесь на месте. Если повреждение незначительное, предложите владельцу компенсацию без привлечения полиции или страховой.

7. Сообщите в страховую, если нужно. Если убытки серьезные, сразу свяжитесь со своей страховой компанией. Они подскажут, как действовать дальше.

8. Оформляйте европротокол. Если вы с другим водителем пришли к согласию относительно обстоятельств ДТП и виновника, оформите европротокол - и полицию будет вызывать не обязательно.

Фото: на мелкие ДТП можно не вызывать полицию, составив европротокол (gettyimages.com)

Если владельца нет рядом

Может быть, что владельца нет не только в самой машине, но и рядом. Если дождаться его не удастся, таки придется вызвать полицию. Потому что если вы поедете дальше по своим делам, формально это будет считаться оставлением места ДТП.

Когда же вы соберетесь ехать, оставьте записку под дворником. Напишите для владельца свои контакты, извинения и краткое описание ситуации. Для себя сделайте фото места происшествия и расположение обоих авто в привязке к объектам недвижимости.

Повреждение машин

Касательно вреда для вашего авто вам стоит будет переживать несколько позже (разве что прямо сейчас есть угроза безопасности движения). А вот относительно второй машины вопрос принципиальный.

Чтобы избежать недоразумений и лишних расходов после незначительного столкновения, важно иметь четкое представление об истинном объеме повреждений на чужом авто.

Сделайте качественные фото

- Снимите поврежденное место на машине с нескольких ракурсов.

- Сфотографируйте общий вид автомобиля и его положение на дороге.

Покажите фото мастеру

- Отправьте снимки знакомому специалисту по кузовному ремонту.

- Будьте готовы, что мастер не в восторге от такой диагностики по фото, но проявите настойчивость - вам нужна хотя бы приблизительная стоимость ремонта.

Зачем это нужно? Прежде всего, чтобы иметь представление о реальной сумме причиненного вами ущерба. И чтобы избежать ситуаций, когда владелец поврежденного авто начинает впоследствии требовать дополнительные деньги, ссылаясь на якобы очень сложный ремонт.

Вывод

С одной стороны, ДТП может произойти с каждым, но правда и то, что вероятность аварии для себя можно существенно уменьшить. Например, в крупных городах есть специальные курсы контраварийной подготовки. Да и потренироваться в парковке самому на свободной площадке никто не запретит.

Также очень полезно оборудовать машину качественным парктроником или камерой заднего вида. В наше время это вполне доступные девайсы, которые помогут вам научиться чувствовать габариты машины и подстрахуют вас в сложных ситуациях.