Пешеходный переход - ловушка для водителей: 5 рисков, о которых вы не догадывались

Любой эксперт по безопасности движения скажет, что пешеходный переход - место концентрации ДТП. И не только с участием пешеходов. Как водителю избежать аварийных ситуаций, которые зависят от посторонних факторов?

О том, как водителю правильно действовать для безопасного проезда пешеходного перехода, читайте в материале РБК-Украина .

Чем опасен пешеходный переход для водителя?

На первый взгляд, что может быть проще, чем затормозить перед "зеброй"? Но в реальном движении ситуация значительно сложнее.

Пешеходный переход - это элемент дорожной инфраструктуры, своего рода развязка, на которой пересекаются потоки людей и транспорта. В первую очередь переход призван обезопасить передвижение людей, но попутно он концентрирует вокруг себя аварийные ситуации, становясь в придачу для водителей источником риска.

Потенциальные угрозы на пешеходном переходе:

Внезапное появление пешехода. Люди нередко выходят на переход неожиданно, не учитывая обстановку. Особенно это касается детей, пожилых людей или тех, кто пользуется гаджетами во время движения.

Люди нередко выходят на переход неожиданно, не учитывая обстановку. Особенно это касается детей, пожилых людей или тех, кто пользуется гаджетами во время движения. Ограниченная видимость . Почти обязательное дополнение переходов в центре города - ограниченный обзор подходов к переходу. То есть часто водитель замечает человека на "зебре" в последний момент. Закрывают обзор припаркованные машины, маршрутные автобусы, зеленые насаждения. Пешехода может быть трудно заметить в темное время суток при плохом освещении, при встречном свете фар.

. Почти обязательное дополнение переходов в центре города - ограниченный обзор подходов к переходу. То есть часто водитель замечает человека на "зебре" в последний момент. Закрывают обзор припаркованные машины, маршрутные автобусы, зеленые насаждения. Пешехода может быть трудно заметить в темное время суток при плохом освещении, при встречном свете фар. Сложные погодные условия . Дополнительное осложнение - плохие погодные условия, когда пешеходы надевают капюшоны, прикрываются зонтами, ускоряют шаг. То есть ограничивают себе обзор и внимательность. С другой стороны, тормозной путь автомобиля увеличивается на мокром или заснеженном покрытии, а значит, возрастает риск не успеть остановиться вовремя.

. Дополнительное осложнение - плохие погодные условия, когда пешеходы надевают капюшоны, прикрываются зонтами, ускоряют шаг. То есть ограничивают себе обзор и внимательность. С другой стороны, тормозной путь автомобиля увеличивается на мокром или заснеженном покрытии, а значит, возрастает риск не успеть остановиться вовремя. Поведение других водителей. Переход является зоной концентрации опасностей еще и потому, что здесь водители вынуждены замедляться. Одни это делают, другие нет, одни тормозят резко, другие плавно - поэтому автомобили здесь довольно часто сталкиваются. То есть когда машина приближается к переходу, водителю полезно знать, что делается у него сзади. Будет ли он иметь возможность в случае необходимости резко затормозить? Или может, у него кто-то "висит на хвосте" вплотную и тормозить нужно заблаговременно?

Переход является зоной концентрации опасностей еще и потому, что здесь водители вынуждены замедляться. Одни это делают, другие нет, одни тормозят резко, другие плавно - поэтому автомобили здесь довольно часто сталкиваются. То есть когда машина приближается к переходу, водителю полезно знать, что делается у него сзади. Будет ли он иметь возможность в случае необходимости резко затормозить? Или может, у него кто-то "висит на хвосте" вплотную и тормозить нужно заблаговременно? Правовая ответственность. Еще одна угроза для водителя - риск буквально попасть за решетку. В случае ДТП на переходе вина почти всегда ложится на водителя. Последствия могут быть юридическими, моральными и финансовыми - от штрафа до лишения водительских прав или уголовной ответственности.

Фото: риски для водителей и пешеходов зависят от того, насколько дисциплинированы первые и вторые (gettyimages.com)

Как водителю обезопасить себя на переходе?

- Снижайте скорость перед переходами - даже если нет людей поблизости.

- Оцените ситуацию во всех полосах движения, особенно если в одной из них кто-то уже остановился.

- В темное время суток внимательно следите за участками со слабым освещением.

- Учитывайте погодные условия и состояние дороги.

- Уважайте пешеходов - этого требует не только закон, а и уважение к согражданам, в данный момент находящимся в менее комфортных условиях, чем вы.

Вывод

Хоть статистика и говорит, что во многих случаях виновниками ДТП на пешеходных переходах являются сами пешеходы, водителя это не должно успокаивать. Независимо от того, кто нарушил правила дорожного движения, и кто будет официально признан виновным - моральное бремя участия в травмировании или, не дай Бог, гибели человека остается с водителем.

Именно поэтому во всех смыслах - юридическом, психологическом, человеческом - лучше избежать аварии, чем потом пытаться доказать свою правоту. Превентивная внимательность, осторожность и готовность предвидеть опасность - вот настоящий щит водителя, который защищает не только от ответственности, но и от тяжелых переживаний.