Подготовка авто к осени: полный чек-лист для водителя

Несмотря на то, что автомобили давно уже стали всесезонными и не нуждаются, как прежде, в сезонных ТО и сезонных маслах, остаются некоторые виды сервисных работ, которые стоит привязать именно к окончанию лета.

О том, почему так важно сделать кое-что с машиной, пока не зарядили дожди и не воцарились холода, читайте в материале РБК-Украина .

Пока на улице тепло

То, о чем мы упомянем ниже, связано в первую очередь не с конструкцией автомобиля, а просто с тем, что некоторые виды работ удобнее выполнить в теплую и сухую погоду. При том что осень, даже в Украине, часто приходит без предупреждения и с решительным проявлением своего характера. Да, рачительный автомобилист эти работы позднее все равно попытается выполнить, но это обойдется ему дороже во всех смыслах.

Порядок в салоне - чисто и сухо

Приберитесь в салоне. Имеется в виду, что пока нет дождей и холодов, стоит навести генеральный марафет - с влажной уборкой. Нюанс в том, что пыль, грязь, салфетки и бумажки он бутербродов под сиденьями и ковриками в осеннюю погоду впитают воду и превратятся в рассадник грибков и аккумулятор влаги.

И насчет влаги - она всегда провоцирует коррозию, которая рано или поздно съедает любой автомобиль. Поэтому предосенняя уборка должна включать в себя и тщательную сушку салона, например, на солнце с приоткрытыми дверями или окнами.

Химчистка

Если обивка интерьера давно взывает о химчистке, именно в последние теплые дни лета и стоит ее заказать. Причина та же, что и в предыдущем абзаце - влага и возможность от нее избавиться.

Для тех, кто не в курсе: химчистка в автомобиле означает остатки воды в обивке сидений и пола. Чтобы от нее избавиться, машину надо довольно долго сушить - либо на солнце, либо электрическими обогревателями. Нам кажется, что на солнце выйдет немного дешевле.

Фото: до прихода осени салон машины желательно хорошо просушить, потому что в холодные дни влага мешает видеть дорогу и провоцирует коррозию (freepik.com)

Воск и полировка

Чтобы лакокрасочное покрытие пережило зиму без микроцарапин и рыжих пятнышек коррозии в местах случайных сколов, машину стоит покрыть защитным слоем воска. На практике эту процедуру часто называют не воскованием, а полировкой, хотя полироль желательно взять чисто восковой, без абразивных компонентов.

Кроме классических восковых полиролей, существует целый перечень разного рода защитных препаратов типа "нанополиролей" и "жидкого стекла". Они считаются более устойчивыми к многократным мойкам и снегопадам, чем воск.

Однако для нас сейчас важно то, что все эти средства требуют сухой и теплой погоды для нанесения. Добавим, что и кузов перед визитом к полировщику должен быть чистым, чего непросто достичь в осеннюю непогоду.

Антикор

Автомобиль, которому уже около десяти лет, обязательно имеет на кузове первые очаги коррозии. Днище, низ порогов, колесные арки, нижние кромки дверей, капота и "ляды" багажника - наиболее вероятные места, где "рыжая болезнь" начинает проявлять себя.

Найти сервисменов и мастерскую, где берутся за такую работу, сегодня непросто. Поэтому автомобилисту есть смысл потратить самому один выходной и обработать ржавые точки щеткой и преобразователем ржавчины. Если этого не сделать, после соленой зимы могут понадобиться уже услуги сварщика и маляра - а это уже другой уровень хлопот и затрат.

Более легкий вариант - относительно молодая машина, у которой надо лишь восстановить нарушенный заводской антикор на днище и в арках колес.

Все жидкости

Ближе к середине осени можно ожидать первых морозов - незначительных, но достаточных для того, чтобы разморозить бутылку с минералкой или бачок омывателя. Более того, даже кратковременная низкая температура часто "проявляет" слабые места в системе охлаждения.

То есть чтобы после первого же заморозка не получить сюрпризов в виде лужи под машиной или в салоне, стоит уже в эти дни:

Убрать из салона и багажника стеклянные бутылки с водой;

Проинспектировать систему охлаждения двигателя на предмет состояния шлангов и патрубков - и при необходимости заменить старые подозрительные детали;

Заодно уделить внимание рабочим жидкостям в системах и агрегатах. Проконтролируйте уровни масла в двигателе и АКП, количество и состояние тормозной жидкости, жидкости усилителя руля и антифриза. И не забывайте о сроке эксплуатации жидкостей - не пора ли их заменить?

Главное

Как и многие другие профилактические операции, большинство вышеупомянутых мероприятий не являются обязательными. Машина, особенно если она еще молодая, и без того будет успешно выполнять свои функции и осенью, и зимой. Но при этом возрастет вероятность неожиданного отказа, поломки в пути, а также сократится ее ресурс - то есть она прослужит меньше, чем могла бы.