Первое авто. Топ-5 идеальных моделей для новичков: легко водить, легко парковать!

Мало получить права - чтобы стать водителем, надо получить определенный опыт и пакет знаний в дополнение к билетам автошколы. Действенный помощник в этом - первый автомобиль вчерашнего курсанта. Как выбирать машину для начинающего водителя?

Об автомобилях одновременно удобных для начинающего и практичных с точки зрения пользы для семьи, читайте в материале РБК-Украина .

Как выбрать авто для водителя-новичка

Бывалые инструкторы по водительской подготовке для начинающих драйверов советуют выбирать доступные модели без чрезмерного технического оснащения и сложной электроники.

Потому что в фазе обучения (а оно, будьте уверены, продолжается и после автошколы) важно сфокусироваться на ситуации на дороге, а не на понимании сложных систем авто. Лишние функции, которые могут отвлекать или создавать трудности, лучше оставить на потом - когда молодой водитель будет чувствовать себя за рулем более-менее привычно.

Сложные технологии, в том числе в дорогих комплектациях современных моделей, могут подвести из-за неосторожных действий или просто из-за износа, если речь о подержанной машине. Стоит ли новичку дополнительно беспокоиться о ремонте и неожиданных расходах? Именно поэтому для тех, кто только начинает водить, рекомендованы относительно простые автомобили. Что вовсе не означает, что они непременно дешевые.

Фото: Volkswagen Golf признанные эксперты считают образцовым автомобилем (wikipedia.org)

Volkswagen Golf

Модель, наиболее близкая к понятию идеальный автомобиль. Хотя "Гольф" стоит недешево и считается технологически непростым, он комфортен в ежедневном пользовании, а при качественном обслуживании практически не дает сбоев в работе.

Дизельные моторы демонстрируют отличные показатели экономичности, вполне реально иметь расход 4,5 - 4,7 л на 100 км. Однако есть и нюансы: трудно найти бензиновую версию, совместимую с газобаллонным оборудованием, а на вторичном рынке часто попадаются машины с большим пробегом - ведь в Европе Golf покупают именно для активной эксплуатации.

В наше время целесообразно искать Volkswagen Golf в одном из трех последних поколений - то есть VI, VII и VIII генераций.

Фото: Ford Fiesta - типичный представитель европейского автомобиля В-класса (wikipedia.org)

Ford Fiesta

Этот хэтчбек годами удерживал первенство среди европейских компактов - и небезосновательно. Несмотря на свою принадлежность к классу A, Fiesta не выглядит тесной, зато поражает технической продуманностью, стильным дизайном и высокой надежностью.

Модель имеет современную трансмиссию, хороший уровень безопасности и активный характер, который нравится энергичным драйверам. Интересно, что благодаря импорту из США у нас стали доступными редкие для Европы модификации, такие как Focus-седан, а также расширился ассортимент моторов.

Недостатки очевидны: техническая современность имеет свою цену в гривнах и валюте, да и в глубинке найти сервис, способный обслуживать Fiesta без проблем, не так уж и легко.

Фото: Daewoo Lanos выпускался по всему миру под несколькими брендами (wikipedia.org)

Daewoo/ЗАЗ Lanos

Несмотря на почтенный возраст модели (Lanos стартовал еще в 1998 году), это один из самых дружелюбных вариантов для тех, кто только садится за руль.

С любым из доступных двигателей "Ланос" прост в вождении, имеет чувствительные и податливые педали, а двигатель доброжелательно относится к ошибкам водителя, прощая промахи при переключении передач.

К плюсам можно смело добавить доступную цену запчастей, распространенность модели на вторичном рынке, а также немалое количество авто с уже установленным ГБО. Среди минусов - не слишком экономные силовые агрегаты и устаревшая архитектура кузова, затрудняющая посадку в салон.

Фото: Renault Logan в свое время позиционировали как дешевый автомобиль для развивающихся рынков (wikipedia.org)

Renault Logan/Sandero

Элементарно простая модель, которую от корейского одноклассника выгодно отличает более удобный кузов с высоким салоном. "Француз" представлен в двух кузовах - есть вместительный седан Logan с впечатляющим багажником и хэтчбек Sandero. При этом последний имеет версию Stepway с увеличенным клиренсом.

"Логан" и его производные просты по конструкции, неприхотливы в эксплуатации, а техническое обслуживание и запчасти доступны везде. Если хорошо поискать, можно найти версии с автоматической коробкой передач.

Предложений на рынке немало, при том есть немало хорошо сохранившихся экземпляров из первых рук. Из минусов - неоднозначный внешний вид седана и риск наткнуться на машину после службы в такси.

Фото: Ravon R2 - фактически Chevrolet Spark под другим брендом (uzautomotors.com )

Chevrolet Spark/Ravon R2

Очень интересный автомобиль, который является достойным вариантом в первую очередь для города. Он компактный, но довольно комфортный внутри благодаря высокой посадке и тщательно продуманной эргономике, и пространство в салоне не вызывает ощущения тесноты. Надежность на уровне, а обслуживание не требует больших затрат.

Значительная часть этих авто, представленных на украинском рынке, оснащена качественными японскими "автоматами". При том когда эта машина продавалась в автосалонах, она была самым дешевым авто с АКП в стране.

И Spark, и R2 можно найти в хорошем состоянии. Слабые стороны стандартные для этого сегмента - ограниченный объем багажника и заметный расход топлива.

Вывод

Выбирая машину для начинающего водителя, не забывайте и фактор технического состояния. Вряд ли неопытному водителю будут помогать разного рода проблемы с поломками, хлопоты поиском запчастей и визитами на СТО. Поэтому любой автомобиль должен быть помимо прочего еще и в приемлемом техническом состоянии.