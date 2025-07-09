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Новый суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза: вот как он выглядит

Среда 09 июля 2025 15:57
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Новый суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза: вот как он выглядит Фото: суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза (ferrari.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Ferrari представила спортивное купе Amalfi с бензиновым V8 и инновационными тормозами. По сути, это модернизированная версия купе Roma, которое дебютировало в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

У Amalfi, названного в честь одного из городов Италии, обтекаемый силуэт и тот же 8-цилиндровый двигатель на 3,9 л, но с увеличенными характеристиками. Производство новой модели Ferrari запустит уже в этом году.

Технические подробности

Под капотом у Ferrari Amalfi установлена модернизированная версия двухтурбинного 3,9-литрового мотора V8. Он развивает 640 лошадиных сил, разгоняя 1470-килограммовое купе с места до первой "сотни" за 3,3 секунды. Максимальная скорость авто составляет 320 км/ч. Прибавка в мощности по сравнению с предшественником небольшая - всего 20 сил.

В Ferrari отмечают, что двигателю заменили турбокомпрессоры и датчики давления, установили новый блок управления и облегченные распределительные валы. Под обновление адаптировали 8-диапазонный "робот" с двойным сцеплением и масляной ванной. Также инженеры поработали над глушителем, чтобы вписаться в новые европейские требования по уровню шума, но сохранить фирменный звук V8.

Новый суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза: вот как он выглядит

Что изменилось во внешности

Наиболее заметное изменение экстерьера - переработанная решетка радиатора с широким нижним воздухозаборником вместо "сетки" Roma. Ставшие компактнее фары визуально объединены темной планкой. В профиль автомобиль почти не изменился, если не считать новых 20-дюймовых колесных дисков. Сзади - новые вентиляционные отверстия и минималистичные фонари.

Особенности в салоне

Салон полностью перекомпонован. В прошлое ушла массивная перегородка между водителем и пассажиром, установлены новая панель приборов диагональю 15,6 дюйма и 10,25-дюймовый центральный дисплей. Еще один экран на 8,8 дюйма расположен перед пассажиром.

Новый суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза: вот как он выглядит

Кроме того, руль заменен на новый - с физическими элементами управления. Сиденья с функциями вентиляции и 10-точечного массажа доступны в трех размерах. За доплату установят премиум-аудиосистему Burmester с 14 динамиками.

Новый суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза: вот как он выглядит

Необычные тормоза

Amalfi получила электронно управляемую тормозную систему brake-by-wire вместо традиционной и контроллер ABS Evo, позволяющий точнее дозировать тормозное усилие на задних колесах. В пакет помощников входят адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения, системы предупреждения о перекрестном движении сзади, распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.

Новый суперкар Ferrari Amalfi получил инновационные тормоза: вот как он выглядит

Напомним, ранее сообщалось, что семь владельцев итальянских суперкаров объединились, чтобы отсудить компенсацию у компании Ferrari. Причина - отказ тормозов практически на всех моделях Ferrari с конца 2000-х до начала 2020-х.

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