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Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики

Четверг 24 июля 2025 15:55
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Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики Фото: самый большой кроссовер Volkswagen обновили (media.volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель официально представил Volkswagen Talagon, который является самым большим кроссовером в модельной линейке компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроссовер разработан специально для Китая - производство модели налажено на заводе СП FAW Volkswagen. Ближайшим родственником Talagon является Volkswagen Teramont.

В новом поколении оба кроссовера сохранили платформу MQB. Длина стандартного "второго" Talagon равна 5143 мм. Ширина новой модели составляет 2002 мм, высота - 1792 мм.

Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики

Новые фары свежего VW Talagon отныне объединены между собой гладкой вставкой с интегрированными полосками. Кроссоверу также достались более агрессивные бамперы, а радиаторную решетку перенесли ниже. У задних фонарей прежняя форма, но диодную начинку заменили.

Что в салоне

Новый Talagon по-прежнему доступен с семи- или шестиместным салоном. Багажник вмещает 350 литров против 357 литров у предыдущей модели. Внутри установлены раздельные экраны приборов и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи визуально объединены.

Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики

В списке оборудования отныне заявлены проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев, вентиляция и массажер кресел, а также комплекс ассистентов водителей IQ.Pilot.

Что под капотом

Новый Volkswagen Talagon получил бензиновый мотор на 2,0 л пятого поколения. Двигатель выдает 272 л.с., и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Также модель второй генерации имеет полный привод.

Самый большой кроссовер Volkswagen обновили: фото и характеристики

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

Также Volkswagen готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, или гибридную силовую установку.

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