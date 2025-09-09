ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Вторник 09 сентября 2025 15:54
UA EN RU
Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально Фото: новый хэтчбек Renault Clio показали официально (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

На автосалоне в Мюнхене французский автопроизводитель официально представил новый хэтчбек Renault Clio. Автомобиль шестого поколения получил революционный дизайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне хэтчбек стал более атлетичным и даже более агрессивным. Светотехника оформлена в новом стиле, задние стойки завалены сильнее чем раньше, но знакомая линия остекления сохранена.

Как изменились габариты

Платформа CMF-B осталась прежней, но колесная база выросла на 8 мм (до 2591 мм), при этом общая длина машины стала больше на 67 мм (теперь 4116 мм). Ширина - 1768 мм (плюс 39 мм), высота - 1451 мм (плюс 11 мм).

Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Что в салоне

На вершине новой передней панели расположен единый блок с двумя экранами (10,1 дюйма каждый) - для приборов и опциональной медиасистемы OpenR Link со встроенными сервисами Google и поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Селектор автоматической трансмиссии теперь расположен справа под рулем, как и на старших моделях Renault.

Впереди расположена опциональная беспроводная зарядка и два разъема USB-C, а сзади - 12-вольтовая розетка. Предусмотрена также и развитая контурная подсветка, аудиосистема Harman Kardon мощностью 410 Ватт с десятью динамиками, адаптивный круиз-контроль с комплексом электронных помощников.

Салон отделан материалами, сделанными с использованием вторичного сырья, но для топ-версии Esprit Alpinе предусмотрены вставки из алькантары.

Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Что под капотом

Гамма силовых агрегатов Renault Clio также претерпела изменения. На ее вершине располагается новая гибридная система E-Tech 160. Главным отличием от установки E-Tech 145 прежней модели стала замена бензинового двигателя на 1,6 л на агрегат объемом 1,8 л.

Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Емкость тяговой батареи увеличена с 1,2 до 1,4 кВт*ч. Совокупная мощность установки увеличена на 15 л.с. - до 160 л.с. Разгон от 0 до сотни занимает у гибрида 8,3 с. Базовым стал трехцилиндровый турбомотор на 1,2 л (115 л.с., 190 Нм) в паре с "механикой", либо шестиступенчатым "роботом" EDC с двумя сцеплениями и подрулевыми лепестками.

Со сменой поколения производство Renault Clio полностью переедет в Турцию, где уже выпущено более 5 млн Clio прежних поколений. Прием заказов на новую модель откроется до конца этого года.

Мюнхенский автосалон: новый хэтчбек Renault Clio показали официально

Напомним, ранее немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault Мюнхен Автомобильный рынок
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины