Морозы уже идут: водителям срочно необходимо сделать эти 5 вещей

Первый мороз - переломный момент в смене сезона для автомобилиста. Жидкости и материалы за одну ночь меняют свои свойства, и машина может приготовить целый комплект сюрпризов - естественно, малоприятных. Но этого можно избежать.

Первый мороз: в чем угроза для авто

Мороз влияет на качества материалов: все, что содержит влагу, меняет свое агрегатное состояние - замерзает, масло густеет, дизтопливо (летнее) кристаллизуется, пластики и резина теряют эластичность

Если автомобиль молодой или ухоженный, на его поведении это не отражается. Но если в системах и агрегатах есть некоторые слабые места, мороз выступает катализатором проблемы - поэтому в первые морозные утра не все водители выезжают с парковки. Тем не менее, есть конкретные меры предосторожности по встрече зимы.

Вода замерзнет

В бачке омывателя стекла накануне морозов уже должна плескаться незамерзающая жидкость. Если вы вспомнили об этом только после замерзания омывайки - не ждите, что омыватель у вас заработает стекло: чтобы расплавить эту маленькую глыбу, придется приложить немного усилий.

Проверьте также, не забыли ли пассажиры в салоне или в багажнике стеклянной тары с водой или с напитками. Превратившись в лед, эти жидкости разорвут стекло и - сразу или после оттепели - образуют в машине потоп.

Фото: низкая температура быстро проявляет проблемы, скрытые в системах немолодого автомобиля (unsplash.com)

Рабочие жидкости

Вспомните, не приходилось ли в течение последнего времени, скажем, месяца-двух, доливать рабочие жидкости в бачки под капотом. Если да, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля в течение первых морозных часов могут оказаться на асфальте.

Неприятность в том, что если в системе была хотя бы малейшая негерметичность, проблемные детали - уплотнители, прокладки, шланги, патрубки - на морозе "задубеют" и окончательно потеряют эластичность. А значит, жидкость покинет систему. И это еще один аргумент за то, чтобы перед холодным сезоном привести все важные системы авто в порядок.

Шины

Нет ли на вашем авто колеса, которое имеет привычку время от времени потихоньку терять давление? Если вам приходилось периодически заезжать на шиномонтаж и подкачивать какую-то шину, настраивайтесь на то, что с наступлением морозных дней его придется ремонтировать всерьез. Причина примерно та же, что и в предыдущем случае.

Дверные уплотнители

Если накануне первого мороза выдался влажный день, с туманом или дождями, вас может ждать очень увлекательное приключение: двери машины словно намертво приклеились к кузову. Так бывает, если резиновые уплотнители вечером были мокрыми, из-за чего примерзли к металлу дверного проема.

Между прочим, главное утром - не оторвать дверные ручки, которые точно ни в чем не виноваты, но за которые водитель и пассажиры нещадно тянут, пытаясь попасть в салон.

Чтобы двери открывались легко, резинки по их периметру надо как минимум поддерживать сухими. А в идеале их следует на зиму смазать специальным препаратом или обычным мылом.

Фото: чем старше авто, тем больше проблем проявляется у него в морозную погоду (unsplash.com)

Пожалейте дворники

Оставляя машину на ночь накануне морозов, убедитесь, что щетки ее стеклоочистителей не мокрые. Если так, их надо вытереть салфеткой. А если еще идет дождь или висит туман, надо подставить что-то под поводки (например, спичечные коробочки), чтобы мокрые резинки не касались мокрого стекла.

Если этого не сделать, большой беды не будет, но утром вам придется потратить некоторое время на оттаивание дворников, которые примерзли к стеклу. Важно, чтобы в такое утро вы не включали дворники, не убедившись, что щетки свободны - иначе есть риск порвать резинки, а то и перегреть моторчик привода. Что заканчивается часто потерей им мощности.

Самое главное

Итак, ничего хитрого или затратного с точки зрения финансов в преддверии холодов делать не надо. Но игнорировать эту небольшую инспекцию тоже не стоит. В любом случае, если у вас не очень молодая машина, первые несколько холодных утренников с особым вниманием осматривайте ее со всех сторон перед тем, как отправиться в путь.