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Кроссовер Renault Duster превратят в электромобиль: первые подробности

Вторник 01 июля 2025 15:59
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Кроссовер Renault Duster превратят в электромобиль: первые подробности Фото: Renault Duster превратят в электромобиль (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Dacia готовит электрические версии каждой модели в своей линейке. Не избежит этой участи и Duster. Работа над электрическим Duster уже продолжается и будет представлен уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Известно, что Duster без ДВС построят на платформе CMF-B EV (она же AmpR Small), которую он разделит с Renault 5 и 4, а также со всеми будущими электрическими Dacia. Это, по сути, та же CMF-B, на которой базируется нынешний Duster, но адаптированная под электропривод.

Архитектура позволяет размещать электромотор и на передней, и на задней осях, что Renault недавно продемонстрировала на примере концепт-кара 4 Savane 4×4. Значит, Duster EV может сохранить опцию полного привода, как у бензинового кроссовера.

Впрочем, электрический Duster не заменит Duster с ДВС. Последний останется в строю и после 2030 года и будет продаваться параллельно с полностью "зеленым" вариантом.

Dacia готовит гибрид

В ближайшее время Dacia планирует добавить актуальному Duster новую гибридную топ-версию с электромотором сзади. Также румынская марка выпустит пару новинок С-сегмента, которые в ее линейке расположатся рядом с Bigster. Они появятся до 2027 года, а потому, наверняка, будут изначально оснащены ДВС.

Напомним, ранее немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.

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Renault Электромобили Автомобильный рынок
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