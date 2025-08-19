ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит

Вторник 19 августа 2025 15:45
UA EN RU
Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит Фото: Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph (infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил концептуальный кроссовер Infiniti QX65 Monograph. Главной идеей машины стало визуальное родство с харизматичной моделью Infiniti FX, выпускавшейся с 2002 по 2017 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль получил свою форму крыши, двухэтажную оптику и расширенную решетку радиатора со спортивным имиджем. Также на авто установлены оригинальные колеса диаметром 22 дюйма. В салоне установлено два ряда сидений.

Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит

По предварительным данным, на машине установят бензиновый турбомотор на 2,0 л мощностью 272 л.с. с девятиступенчатым "автоматом". Привод может быть передним или полным.

Дебют серийного кроссовера Infiniti QX65 должен состояться через несколько месяцев, а на конвейер он встанет к началу следующего года. Тогда и появятся все подробности.

Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит

Кризис Nissan

Ранее сообщалось, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.

Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.

Nissan даже готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Компания рассматривает возможность избавления от актива в рамках реструктуризации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия