Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит
Японский автопроизводитель представил концептуальный кроссовер Infiniti QX65 Monograph. Главной идеей машины стало визуальное родство с харизматичной моделью Infiniti FX, выпускавшейся с 2002 по 2017 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Автомобиль получил свою форму крыши, двухэтажную оптику и расширенную решетку радиатора со спортивным имиджем. Также на авто установлены оригинальные колеса диаметром 22 дюйма. В салоне установлено два ряда сидений.
По предварительным данным, на машине установят бензиновый турбомотор на 2,0 л мощностью 272 л.с. с девятиступенчатым "автоматом". Привод может быть передним или полным.
Дебют серийного кроссовера Infiniti QX65 должен состояться через несколько месяцев, а на конвейер он встанет к началу следующего года. Тогда и появятся все подробности.
Кризис Nissan
Ранее сообщалось, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.
Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.
Nissan даже готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Компания рассматривает возможность избавления от актива в рамках реструктуризации.