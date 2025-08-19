Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит

Японский автопроизводитель представил концептуальный кроссовер Infiniti QX65 Monograph. Главной идеей машины стало визуальное родство с харизматичной моделью Infiniti FX, выпускавшейся с 2002 по 2017 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль получил свою форму крыши, двухэтажную оптику и расширенную решетку радиатора со спортивным имиджем. Также на авто установлены оригинальные колеса диаметром 22 дюйма. В салоне установлено два ряда сидений.

По предварительным данным, на машине установят бензиновый турбомотор на 2,0 л мощностью 272 л.с. с девятиступенчатым "автоматом". Привод может быть передним или полным.

Дебют серийного кроссовера Infiniti QX65 должен состояться через несколько месяцев, а на конвейер он встанет к началу следующего года. Тогда и появятся все подробности.