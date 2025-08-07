Идеальные для села: 5 недорогих авто, которые выдержат любые дороги

Активному жителю сельской местности, который имеет хозяйство больше, чем кот и собака, желательно иметь несколько специфический автомобиль. Вариантов на рынке более чем достаточно, поэтому предлагаем непосвященным наши подсказки.

О конкретных автомобилях, которые будут самыми удобными для хозяйственного жителя сельской местности, читайте в материале РБК-Украина .

Какая машина нужна на селе

Конечно, у граждан, ведущих более-менее масштабную фермерскую деятельность, есть специальный транспорт для технологических нужд - типа самосвала, бортовой "пятитонки", тракторного прицепа и тому подобное.

Но в большинстве случаев крестьянин обходится такой себе универсальной машиной, которой можно и по селу, и в город, и на рынок, да и по полю при большой необходимости. Соответственно, с возможностью перевезти и нескольких человек, и нескольких центнеров сельхозпродукции. О таких вариантах мы и поговорим.

Фото: Ford Transit Connect и его одноклассники других марок - универсальный автомобиль для нужд сельского жителя (wikipedia.org)

Ford Transit Connect/Tourneo Connect

В принципе, это может быть любой автомобиль подобного класса, который до сих пор не имеет четкого названия - то ли высокий универсал, то ли "каддик", то ли "пирожок". Запас прочности и грузоподъемности предполагает коммерческое использование, при том что расходы на содержание в целом "легковые"

Именно Ford'овскую модель мы выносим на первое место потому, что она близка к золотой середине: надежнее многих других, но без переплаты за бренд. В любом случае это максимально практичный тип машины, на который опираются крестьяне и мелкие фермеры во всей Европе.

Обратите внимание на несколько нюансов. Например, при выборе не перепутайте фургон (без окон сзади) Ford Transit Connect и грузопассажирский Ford Tourneo Connect с боковыми окнами и задними сиденьями.

Учтите также, что некоторые машины этого класса имеют "внедорожный" вариант с приводом на все колеса (модификации типа 4х4, Trekka, Alltrack и т.д.), хотя именно у "Форда" полного привода никогда не было. Цены на "пирожки" в рабочем состоянии в Украине начинаются от $2500-3500.

Фото: Renault Logan MCV - автомобиль легковой, но с расширенными возможностями по грузоперевозкам (wikipedia.org)

Renault Logan MCV

Этот универсал построен на платформе, которая славится своей выносливостью: ходовая часть хорошо справляется с неровностями дороги, а на трассе обеспечивает стабильность. Машина технически надежна, проста в обслуживании и недорога в ремонте.

Салон Logan MCV - как первого, так и второго поколения - достаточно просторный, но отделка не рассчитана на постоянную перевозку грузов. Если регулярно перевозить мешки или ящики без защиты, обивка быстро потеряет вид. Поэтому эта модель больше подходит для поездок на рынок или в город, чем для полевых работ.

Варианты двигателей - бензин, дизель, и даже заводское газобаллонное оборудование (первое поколение Logan MCV), баллон которого размещен под днищем и не отбирает место у багажника. Цены на универсалы "Логан" стартуют с $5500-6000.

Фото: "Таврия Пикап" ЗАЗ-11055 - самый дешевый из всех возможных вариантов (wikipedia.org)

"Таврия Пикап" ЗАЗ-11055

Эта модель - среди самых простых по конструкции на украинском рынке. Пикап будет практичнее, если вы найдете версию со съемным верхом кузова, а не с приклеенным. Однако стоит помнить, что официально перевозить более двух пассажиров в нем не разрешено.

Обратите внимание: ранние версии ЗАЗ-11055 имели меньшую грузоподъемность - всего 270 кг, тогда как более поздние модели уже выдерживали до 390 кг. После покупки желательно сразу проверить состояние силового каркаса и ходовой части, а при необходимости - укрепить их. Ведь в реальных условиях эксплуатации избежать перегрузок будет сложно.

Автомобили "Таврия" с любым типом кузова, пригодные для таких задач, можно найти по цене от $1000.

Фото: Renault Duster - удобный кроссовер с претензией на солидность (wikipedia.org)

Renault Duster

Этот кроссовер кажется доступным лишь на фоне других внедорожников, но в целом его стоимость вполне оправдана. Машина в первую очередь для поездок с пассажирами, чем с грузами, потому что перевозить им урожай - дело неудобное и по отношению к машине жестокое.

Зато если нужна надежная машина для пассажирских поездок по разбитым дорогам в любое время года - это именно тот вариант. Конструкция простая, многие узлы общие с моделью "Логан".

Чрезвычайной проходимости от Duster ожидать не следует - его трансмиссия не является эталоном для бездорожья. В то же время, если хотите сэкономить, можно выбрать версию без полного привода, таких на вторичном рынке немало. В большинстве случаев хватит геометрии кузова, "зубастых" шин и мощной первой передачи.

Цены на Duster, пригодные для активного использования, стартуют от $7500.

Фото: ЛуАЗ-969, известный также как "Волынь", демонстрирует чудеса на бездорожье, но надежностью большинство экземпляров не отличаются (wikipedia.org)

ЛуАЗ-969

Автомобиль по-своему уникален, но как ежедневную универсальную машину его использовать будет непросто. ЛуАЗ уместен там, где нужно часто ездить по труднопроходимым маршрутам: лесным дорогам, горным тропам, заброшенным просёлкам.

Большинство таких авто уже прошли не один капитальный ремонт, поэтому надеяться на высокую надежность не стоит. С поиском запчастей могут возникнуть трудности. Но есть и преимущества - ЛуАЗ легко чинится, и даже в случае поломки опытный водитель сможет добраться домой.

Можно обратить внимание на варианты с замененным двигателем - часто попадаются экземпляры с дизелем от Volkswagen или водяным охлаждением от ВАЗ. Цены на ЛуАЗы в хорошем состоянии начинаются примерно с $1000, хотя выбор будет ограниченным - на машину есть спрос до сих пор.

Вывод

Село бывает разным - наверное, не стоит упоминать, что сеть асфальтированных дорог покрывает практически всю территорию страны. Поэтому выбирая машину на статус "для села", учитывайте конкретные условия эксплуатации.

Например, на первом месте может быть не специфика дорог (они и в городах не всегда ОК), а регулярная потребность в перевозке грузов или групп людей (скажем, бригад на поле). Согласно этому и следует выбирать модель или ее модификацию.