ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью: вот как он выглядит

Вторник 29 июля 2025 15:25
UA EN RU
Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью: вот как он выглядит Фото: Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью (media.hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai показала доступный кроссовер Stargazer Cartenz. Автомобиль получил массивную переднюю часть, а новые бамперы выглядят намного агрессивнее прежних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

С обновлением длина авто выросла с 4460 мм до 4575 мм. При этом колесная база осталась прежней (2780 мм), что намекает на неизменную платформу, которую также используют кроссоверы Kia Carens и Hyundai Alcazar для индийского рынка.

Для компактвэна Stargazer Cartenz X заявлен большой клиренс в 205 мм. В зависимости от комплектации колеса могут иметь диаметр 16 или 17 дюймов.

Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью: вот как он выглядит

Что в салоне

В салоне появилась новая передняя панель с другим блоком экранов для приборов и медиасистемы. На центральную консоль добавлено больше физических кнопок и ручек. Отныне богатые версии Cartenz X имеют подрулевой селектор трансмиссии, что высвобождает больше места на центральном тоннеле.

Однако простые модификации имеют классический рычаг на центральном тоннеле. Stargazer остался семиместным, но за доплату предложена шестиместная конфигурация с раздельными креслами на втором ряду.

Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью: вот как он выглядит

Также в списке опций значатся электропривод и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose и адаптивный круиз-контроль.

Технические подробности

Автомобиль приводится в движение атмосферным двигателем на 1,5 литра (115 л.с., 144 Нм), который может работать в паре с шестиступенчатой "механикой", или вариатором. Привод только на переднюю ось. Производство обновленных машин в Индонезии уже началось, известны цены: от 16 500 долларов.

Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью: вот как он выглядит

Напомним, ранее компания Hyundai официально представила флагманский кроссовер Palisade с высокой крышей. Необычная версия получила приставку Highroof в названии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hyundai Motor Автомобильный рынок
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку