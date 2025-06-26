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Ложная паника: 4 мифа о жаре, в которые до сих пор верят водители

Четверг 26 июня 2025 16:00
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Ложная паника: 4 мифа о жаре, в которые до сих пор верят водители Фото: Высокая температура усугубляет проблемы, которые часто имеют место в системах подержанного авто (freepik.com)
Автор: Игорь Широкун

Летняя жара добавляет сложностей и автомобилю, и его пассажирам. Но часто люди преувеличивают угрозы высокой температуры, и из-за этого действительно испытывают дополнительные проблемы. Как отличить реальную опасность от мнимой?

О том, чего стоит и не стоит бояться водителю в жаркие дни, читайте в материале РБК-Украина.

Двигатель: перегреется и закипит

Не перегреется. Уже не менее века среднестатистические автомобильные двигатели рассчитываются на работу при окружающей температуре +50 градусов и более. Поэтому в Украине исправный мотор не перегреется и в самый жаркий день.

Но угроза перегрева действительно есть, если двигатель имеет определенные технические проблемы - причем не только с системой охлаждения.

Так что поддерживайте основные системы двигателя в порядке, и никакая жара вашей машине не угроза.

Газобаллонное оборудование: баллон взорвется от перегрева

Не взорвется. Должны вас уведомить, что зимой теоретическая вероятность взрыва газового баллона намного больше. Насчет лета: автомобильное ГБО имеет несколько барьеров защиты от неприятностей, связанных с высокой температурой.

Во-первых, в исправном баллоне пропан-бутанового ГБО (LPG) есть клапан-отсекатель, который не дает заправщику "задуть" баллон под самую пробку. По правилам, в емкости должно оставаться свободными 15-20% объема.

Во-вторых, даже если по какой-то причине баллон заполнят на все 100 %, он не разорвется от избыточного давления при дальнейшем нагреве. Потому что на такой случай есть так называемый аварийный клапан, который выпустит сжиженный газ в атмосферу.

Это сопровождается характерным неприятным шумом, поэтому чтобы такого не произошло, лучше не ставить только что заправленную машину на солнце в жару. А настройки мультиклапана ГБО надо проверять хотя бы раз в два года.

Ложная паника: 4 мифа о жаре, в которые до сих пор верят водители

Фото: один из надежных способов уберечь машину от связанных с перегревом проблем - не парковать ее надолго на солнце (unsplash.com)

Шины: давление возрастет чрезмерно

Возрастет, но в пределах погрешности манометра. На каждые дополнительные 10°C температуры за бортом в шине добавляется около 0,1 атмосферы давления.

То есть даже при жаркой погоде, когда воздух прогревается на 10-15 градусов больше нормы, давление в шинах вырастет всего на 0,1-0,15 атм. Этим увеличением можно пренебречь, оно не оказывает существенного влияния ни на управляемость авто, ни на износ резины.

Таким образом, корректировать давление в жару не надо, но надо с большим вниманием следить за ним. Если давление в шине случайно будет слишком низким, колесо будет больше нагреваться и в летних условиях это действительно может привести к перегреву и постепенному разрушению покрышки.

Кондиционер: в сильную жару он не справится

Конечно, справится. В современных авто кондиционер работает настолько эффективно, что увеличение забортной температуры на 10-20°С не имеет для него значения.

Мощный компрессор и теплообменники обеспечивают перепад температуры воздуха на выходе относительно входа в 40-50 градусов. И этого вполне достаточно, чтобы при любых условиях обеспечить нормированные +8 +9°С на выходе из дефлекторов в салоне.

Конечно, это при условии, что кондиционер исправен. А если система имеет потери хладагента, засоренные радиаторы (испаритель и конденсор) или изношенный компрессор, желаемой прохлады она не обеспечит. Так что при малейших подозрениях кондиционер следует показать диагностам.

Вывод

На самом деле современная техника более устойчива к жаре, чем может показаться. Но правда и то, что высокая температура усугубляет имеющиеся проблемы в тех или иных системах. Поэтому имеем еще один аргумент в пользу постоянного поддержания машины в хорошем техническом состоянии.

И все же в жаркий день по возможности не оставляйте автомобиль надолго под прямыми солнечными лучами, не нагружайте двигатель высокими или низкими оборотами и следите за уровнями жидкостей и посторонними шумами под капотом.

Также в наших публикациях недавно шла речь о том, почему в жару случается больше ДТП.

А о том, как самостоятельно проверять тормоза автомобиля, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и L`Automobile.

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