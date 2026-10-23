Газ вместо бензина: действительно ли выгодно и 7 других вопросов об LPG

Автогаз дорожает медленнее других видов топлив, к тому же абсолютные цифры на стелах с ценами для LPG вдвое меньше. А что говорит реальный опыт использования машины "на газе"? Рассматриваем финансовую и практическую сторону езды на пропан-бутане.

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О том, стоит ли переводить машину на сжиженный газ в период топливного кризиса, читайте в материале РБК-Украина .

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Окно возможностей для экономии на газе закрывается: все больше моделей авто малопригодны для этого

на газе закрывается: все больше моделей авто малопригодны для этого ГБО теперь окупается через год-полтора - если семейное авто используется сугубо в некоммерческих целях

- если семейное авто используется сугубо в некоммерческих целях В идеале ГБО может дать 50% экономии , но такое возможно только в определенный сезон.

Фото: Никто не знает точно, насколько на самом деле в стране автомобилей с ГБО (freepic.com)

На самом деле fагитировать кого-то за ГБО не нужно - по нашим оценкам, на пропан-бутане в Украине ездят примерно 25 - 30% легковых авто - то есть каждая четвертая или третья машина. (точной цифры нет, и с этим мы разберемся ниже).

Но в наши дни в стране появилась немалая когорта водителей, ранее скептически относившихся к газу, но в свете новых ценников на стелах АЗС начали задумываться: "а почему бы и нет" ?

Для них и других неравнодушных к семейному бюджету автомобилистов приводим ниже ответы на самые типичные вопросы о газе LPG и оборудовании для его использования.

Сколько стоит перейти на газ

Вопрос популярный, но сформулирован некорректно: на самом деле машина не переходит полностью на газ, а получает дополнительный, второй вид топлива. Большинство машин с бензиновым двигателем, получив ГБО, работают как на бензине, так и на сжиженном нефтяном газе LPG – смеси пропана и бутана.

Комплект оборудования состоит из газового баллона, редуктора-испарителя, форсунок, трубок, клапанов, фильтров и электронного блока управления.

Расходы на установку ГБО могут составлять около 400 - 700 евро в зависимости от автомобиля и комплекта. Отдельно следует учесть оформление переоборудования (см. последнюю главу статьи).

Сколько можно экономить при езде на газе

Если коротко - экономия на заправке составляет не менее 30 - 40 %. Если подробнее, то некоторые водители экономят и 50%. Конкретный результат зависит от разницы в ценах на бензин и газ, паспортного расхода горючего и особенностей модели двигателя.

Литр LPG стоит значительно дешевле литра бензина - "золотая пропорция" для Украины и Европы в целом составляет 40 - 60% от ценника А-95.

Весной и летом газ часто дешевеет до 35% цены популярного бензина - и тогда затраты на заправку газифицированной машины могут упасть вполовину против бензиновой.

Однако:

расход газа у большинства автомобилей примерно на 10-15% выше, чем бензина, а в отдельных случаях разница может достигать 20%;

чем бензина, а в отдельных случаях разница может достигать 20%; двигатель с ГБО запускается на бензине и переходит на газ после короткого прогрева;

некоторые современные системы (для моторов типа DGI/TSI) продолжают использовать определенное количество бензина при движении на газе.

Поэтому сравнивать только цены на стелах АЗС неправильно . Следует сопоставлять стоимость пробега на 100 км с учетом всех нюансов.

Как показывает опыт реальных пользователей, качественный комплект ГБО окупается примерно за 20 – 30 тыс. км пробега, то есть для машины с типичным для Украины годовым пробегом 15 – 20 тысяч км – за год-полтора.

Больше всего выигрывают те, кто много ездит: таксисты, торговые представители, работники выездных служб и водители, регулярно преодолевающие большие расстояния или просто живущие за городом, но работающие в центре. Для владельца, который проезжает всего 5 – 8 тыс. км в год, окупаемость растянется на 3 – 5 лет.

Автоэксперт Роман Матвеев, руководитель проекта Motor Gas, анализирует ситуацию:

"На данный момент в Украине уже не осталось собственного топливного производства. Все виды топлива завозятся из-за рубежа, преимущественно из соседних европейских стран - Польши, Румынии, Литвы, только одна автозаправочная сеть имеет собственный импорт бензина из Германии (плюс дизель из США).

Поэтому разница в цене на газ и бензин в ближайшее время точно будет такой же, как в Европе. А там цена пропан-бутана практически всегда стабильно составляет около 50% от цены бензина. Поэтому монтаж ГБО в нашей стране еще будет долго актуальным ."

Фото: особых хлопот в эксплуатации ГБО не доставляет, но экономия на горючем получается заметная (unsplash.com)

Действительно ли газ убивает двигатель?

Откуда взялся этот миф, тяжело даже сказать. На самом деле, все наоборот, работа на газообразном топливе благоприятна для ресурса двигателя. Хотя некоторые нюансы есть, и о них следует знать. Сначала позитив:

пропан-бутан имеет высокое октановое число в 100 – 110 единиц, поэтому разрушительная для мотора детонация при работе на газе не возникает;

газообразное топливо не смывает масляную пленку со стенок цилиндров так, как это может происходить с бензином в определенных режимах работы. Это одна из причин, почему двигатель с исправным и хорошо настроенным ГБО имеет вполне нормальный ресурс.

Относительно негатива ГБО он тоже присутствует, хотя проявляется в особых условиях.

Во-первых, на некоторых моделях двигателей газ может перегревать выпускные клапаны и их седла. Поэтому важно регулярно проверять тепловые зазоры клапанов – конечно, если для этого не предусмотрены штатные гидрокомпенсаторы.

Во-вторых, есть несколько моделей моторов, в которых "с рождения" клапаны настолько горячие, что при работе на газе нуждаются в особом устройстве для охлаждения маслом. Эти моторы хорошо известны инсталляторам ГБО, и они учитывают данный нюанс.

В-третьих, при газовом горючем строгие требования к состоянию свечей и высоковольтных проводов, то есть система зажигания не может быть в запущенном состоянии.

Газ взорвется: безопасно ли ездить с баллоном в машине?

Конечно, во время пожара газ может взорваться, но сначала в машине взорвется бензин, ведь у него гораздо больше предпосылок для этого. Физически газовый баллон намного прочнее бензобака (выдерживает давление 30 атм), поэтому при ДТП разрушение газовой емкости маловероятно.

У автомобиля с ГБО есть мультиклапан на балоне. Он ограничивает наполнение баллона при заправке, а еще не допускает опасного повышения давления (и взрыва) при значительном нагреве - например, при пожаре или длительной стоянке под южным солнцем.

Наверное, единственное, что дополнительно требуется от владельца газифицированной машины – не игнорировать запах газа в случае его появления. К пропан-бутану (LPG) специально добавляется мощный ароматизатор, который привлекает внимание в случае протечки.

Тогда нужно направляться на СТО или просто перекрыть кран на баллоне и продолжить эксплуатацию на бензине, пока появится возможность посетить мастеров.

А расходы на владение ГБО?

Конечно, дополнительные затраты есть - плановое ТО для газовой аппаратуры, которое чаще всего производится вместе с ТО всей машины. Включает обычно замену двух газовых фильтров, проверку герметичности и состояния баллона, инспекцию редуктора и блока управления.

Как упоминалось выше, двигатели без гидрокомпенсаторов нуждаются в более частой проверке клапанных зазоров - и это тоже дополнительные расходы.

Фотр: водители не просто так прячут заправочную горловину подальше от случайного взгляда (freepik.com)

На какое авто нельзя поставить ГБО?

Любой бензиновый автомобиль можно оборудовать газовой системой. Однако в определенных случаях это будет настолько дорого, что подвергается сомнению сам смысл переоборудования. В частности, речь идет о современных двигателях с непосредственным впрыском типа GDI, TSI, TFSI, EcoBoost и т.д.

Подобные агрегаты с непосредственным впрыском горючего требуют специальных комплектов и более сложных настроек. Плюс даже при работе на газе они потребляют немного бензина. Поэтому рентабельность перехода на газ для них ниже, и владельцы реже идут на такое переоборудование.

Также весомые нюансы при установке ГБО имеют турбированные моторы. Переоборудование их обходится дороже и требует более тщательной настройки и обслуживания, чем установка газа на обычный атмосферный двигатель.

Когда нужно регистрировать ГБО?

Государство требует регистрировать газотопливную систему на машине, рассматривая это как переоборудование транспортного средства (ст. 32 Закона Украины "О дорожном движении"). Некоторые юристы так не считают, но спорить с государственными органами непросто.

Однако, огромная часть владельцев свое ГБО не регистрируют: отчасти из-за высокой полной стоимости процедуры (порядка 3 000 – 5 000 грн), отчасти – из-за того, что "нарваться" на штраф может только очень невезучий водитель.

Дело в том, что обязательный государственный техосмотр для частных автомобилей у нас отсутствует, а проверять техническое состояние машины на дороге патрульные фактически не могут. Следовательно, зафиксировать факт незарегистрированного переоборудования машины под газ непросто - и наложить за это штраф тоже.

В заключение

Как бы ни скакали цены на заправках, ГБО остается одним из реальных способов сократить расходы на автомобиль. Хотя и универсальным решением его не назовешь – переход на газ поможет не каждому водителю.

Наибольшую пользу ГБО приносит тем, кто многим ездит и имеет при том автомобиль с классическим бензиновым двигателем, для которого существует проверенное техническое решение по газификации.

Отдельно подчеркнем, что очень важно выбрать компетентную мастерскую для установки ГБО, ведь от правильности монтажа и настроек будет зависеть надежность системы и экономия на ней.