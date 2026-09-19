Дождь за рулем: как облегчить управление авто и в чем угроза

Большинство водителей не воспринимают дождь как большое препятствие, и зря – есть немало ситуаций, когда он становится причиной неожиданных аварий. Называем три конкретных признака, когда водителю нужно всерьез остерегаться дождя.

О ситуациях, когда дождь создает реальную угрозу безопасности и о том, как вести себя тогда водителю, читайте в материале РБК-Украина .

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Так себе угроза! Водители часто игнорируют дождь - мол, какие-то там легкие осадки. И расплачиваются за это

Водители часто игнорируют дождь - мол, какие-то там легкие осадки. И расплачиваются за это Дождь бывает коварным - как и любые осадки, он может внезапно изменить свою интенсивность и ухудшить условия движения

- как и любые осадки, он может внезапно изменить свою интенсивность и ухудшить условия движения Электронные ассистенты водителя во время дождя могут ошибаться, и к этому следует быть готовым

Фото: дождь и подобные осадки часто делают дорогу буквально скользкой (unsplash.com)

Хуже льда

Все знают, что за мокрую дорогу шины цепляются не так надежно, как за сухую. Но не все знают, что иногда дождь превращает асфальт фактически в лед. Причем без особого предупреждения.

Прежде всего, следует понимать, что у мокрого асфальта на одной и той же дороге может быть разный коэффициент сцепления - то есть разная степень "скольжения". Варианты следующие:

Наиболее скользкий асфальт - в первые минуты дождя. Частицы резины от шин, пыль и нанесенный колесами грунт, смоченные водой, работают как своего рода смазка. Из-за этого колеса скользят по дороге;

- в первые минуты дождя. Частицы резины от шин, пыль и нанесенный колесами грунт, смоченные водой, работают как своего рода смазка. Из-за этого колеса скользят по дороге; Наименее скользкий асфальт - во время длительного дождя, когда всю грязь смыли потоки воды и каждая микронеровность дороги более или менее надежно сцепляется с резиной протектора;

- во время длительного дождя, когда всю грязь смыли потоки воды и каждая микронеровность дороги более или менее надежно сцепляется с резиной протектора; Особый случай - не откровенный дождь, а морось или густой туман. В таком случае влаги на дороге мало для того, чтобы смывать грязь, но достаточно для того, чтобы превратить ее в смазку. Причем длительность таких осадков не имеет значения.

- не откровенный дождь, а морось или густой туман. В таком случае влаги на дороге мало для того, чтобы смывать грязь, но достаточно для того, чтобы превратить ее в смазку. Причем длительность таких осадков не имеет значения. Почти лед . Да, даже теплого сентября-октября вы можете себя почувствовать как во время гололеда. Причина - опавшая листва. Она сама по себе часто бывает скользкой, потому что имеет сок, выдавливаемый под давлением тормозящих колес. А в смоченном водой состоянии листья проскальзывают один по другому, так что машина теряет управляемость

Как действовать правильно . Ответственному водителю мало понимать, что он едет по мокрому асфальту. Очень желательно фиксировать и состояние того асфальта – есть ли вероятность, что он в данный момент очень скользкий?

Автоэксперт Евгений Муджири, основатель проекта Autogeek, предостерегает: "Невидимая, но крайне скользкая пленка на немного смоченном асфальте - настоящее "жидкое мыло". Пока ливень полностью не смоет эту грязь , тормозной путь может быть даже длиннее, чем во время сильного потопа".

С другой стороны, во время продолжительного дождя коэффициент сцепления промытого асфальта очень близок к сухому – но вместе с тем интенсивный дождь грозит аквапланированием.

Чтобы машина не уплыла

Смертельно опасный эффект, который в дождь создает не столько природа, сколько сам водитель: аквапланирование. Так называется ситуация, когда машина всплывает над поверхностью дороги на тонком слое воды.

Точнее, это некий водяной клин, который собирает перед собой на мокром асфальте каждое колесо. Чтобы он не набрал критическую высоту, через канавки на протекторе шины вода отводится из пятна ее контакта с дорогой, в стороны от колеса, но...

Когда машина двигается слишком быстро, вода отходить в стороны не успевает, колесо не продавливает воду и в конце концов всплывает – теряет контакт с асфальтом. Вместе с тем теряется и управляемость машины.

И даже торможение здесь уже не помогает, потому что авто успевает сместиться в сторону и взлететь в кювет раньше, чем заторможенные колеса протиснут воду и возобновят контакт с дорогой. А хуже всего то, что спрогнозировать аквапланирование непросто, оно возникает без предупреждения.

Как действовать правильно . Никто не назовет вам точную цифру, когда машина выйдет на режим аквапланирования - факторов очень много, от модели шин до колейности и количества воды на дороге. Поэтому следует усвоить: привычная "летняя" скорость и осенняя погода – вещи несовместимые.

Автоэксперт Евгений Муджири освещает еще один аспект аквапланирования – состояние шин:

"Предотвращение аквапланирования - это чисто механическая работа канавок протектора, которые должны отводить литры воды ежесекундно.

Если закон разрешает минимальную глубину протектора 1,6 мм, то на практике для безопасного движения в дождь критический минимум составляет не менее 3-4 мм. "Лысая" резина теряет контакт с дорогой уже на скорости 60-70 км/ч, превращая машину в неуправляемые бобслейные санки.

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Увидеть все

Большая часть ДТП в дождливую погоду происходит из-за того, что водитель не увидел препятствие на дороге. И это тоже довольно коварная ситуация, ведь в исправном современном авто водитель обычно хорошо видит дорогу, несмотря на дождь.

Нюанс в том, что в какой-то момент ситуация может внезапно ухудшиться:

вспотели окна а. На холодном стекле оседает влага, которая есть в воздухе салона – из одежды, ковриков, от дыхания людей. Когда система вентиляции исправна, а стекло прогрето отопителем, окна остаются прозрачными. Но при нарушении этих условий (порция воды на стекло, засоренный фильтр салона, болтливые пассажиры в машине) стекло может запотеть;

а. На холодном стекле оседает влага, которая есть в воздухе салона – из одежды, ковриков, от дыхания людей. Когда система вентиляции исправна, а стекло прогрето отопителем, окна остаются прозрачными. Но при нарушении этих условий (порция воды на стекло, засоренный фильтр салона, болтливые пассажиры в машине) стекло может запотеть; спрей грязи с колес грузовика покрыл лобовое стекло. Такое бывает при приближении к старым грузовикам без брызговиков, в частности, при обгоне. Лучше в таких случаях заблаговременно включать дворники "на полную";

покрыл лобовое стекло. Такое бывает при приближении к старым грузовикам без брызговиков, в частности, при обгоне. Лучше в таких случаях заблаговременно включать дворники "на полную"; лобовое стекло вдруг залило потоком воды, поднятым из лужи попутной или встречной машиной;

воды, поднятым из лужи попутной или встречной машиной; неисправные стеклоочистители . Самый обычный случай - изношенный дворник, который кое-как убирает с лобового воду, но который не может с первого раза справиться с грязью, заброшенной с дороги. Также старый дворник может порваться или сломаться в ходе работы.

Как действовать правильно . В непогоду нужно держать меньшую скорость и внимательнее анализировать дорожную ситуацию. Также не следует отправляться в путь при непрогретом салоне, когда неожиданно могут запотеть окна. Изучите, как в вашей машине включать быстрый обдув лобового стекла и максимальную скорость стеклоочистителей.

"Да, на обзорность в дождь влияет в первую очередь микроклимат в салоне", – продолжает наш эксперт Евгений Муджири.

"Большинство ДТП в дождь случаются не из-за технических неисправностей, а из-за банального "не увидел" . Изношенные щетки стеклоочистителей оставляают микропленку воды, которая слепит в свете фар встречных авто", - напоминает эксперт.

"Добавьте к этому запотевание стекла - и риск растет в разы. Базовый совет здесь - обязательно включать кондиционер или климат-контроль (даже в прохладную погоду), ведь он мгновенно сушит воздух в салоне".

Фото: в начале осени водителю следует проверить климатическую установку и дворники (unsplash.com)

Электроника не выручит?

Стоит отдельно сказать о нюансах работы в дождь систем безопасности и электронных ассистентов водителя, которыми оснащены многие современные автомобили (ABS, ESP и другие). Да, они значительно упрощают жизнь, но они не увеличивают физическое сцепление с дорогой.

"Здесь есть отдельный нюанс для владельцев современных авто, гибридов и электрокаров" – рассказывает Евгений Муджири, основатель электромобильного проекта Autogeek.

"Резкий сброс газа при агрессивном режиме рекуперации или резкое торможение двигателем на мокром повороте может привести к мгновенному срыву ведущей оси и заносу еще до того, как вы коснитесь педали тормоза.

Словом, в дождь безопасность измеряется не стоимостью авто или системами стабилизации, а двумя простыми вещами: увеличенной минимум вдвое дистанцией и готовностью сбросить скорость до того, как машина сама потеряет связь с асфальтом".

В заключение

"Главная опасность езды во время дождя кроется не в самой воде, а в психологии водителя ", - подчеркивает Евгений Муджири.

"Большинство воспринимает мокрую дорогу просто как "чуть более влажный асфальт", продолжая ехать в привычном темпе. Однако законы физики не знают компромиссов: изменение коэффициента сцепления превращает привычное авто в совершенно другое транспортное средство", - заключает автоэксперт.

Эксперты по безопасности потому и говорят о снижении скорости в непогоду, что водителя осенью могут ждать сюрпризы типа вышеупомянутых. И соответственно, на меньшей скорости у него будет больше секунд для реакции на непредсказуемые дорожные события.

С другой стороны, облегчить управление во сырую погоду поможет исправный автомобиль - собственно, климатическую установку в любом случае нужно привести в порядок накануне холодов.