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Почему в СССР запрещали ездить на мотоцикле МТ "Днепр" без коляски: неожиданная причина

Среда 23 июля 2025 08:00
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Почему в СССР запрещали ездить на мотоцикле МТ "Днепр" без коляски: неожиданная причина Фото: в своем первоначальном виде киевские оппозитники при езде без коляски довольно опасны для водителя и окружающих (flickr.com)
Автор: Игорь Широкун

Класс тяжелых мотоциклов, к которому принадлежал киевский МТ "Днепр", был особым потребительским сегментом - и эти байки были желанными, несмотря на существенные ограничения. Что в них было такого ценного?

О том, почему на тяжелых "Днепрах" и "касиках" запрещали ездить одиночкой, читайте в материале РБК-Украина.

Почему "тяжелые" были особенными

В особую касту владельцы тяжелых мотоциклов попадали из-за их технических особенностей. Четырехтактные оппозитные моторы всех моделей Киевского (КМЗ) и Ирбитского (ИМЗ) мотозаводов были долговечными и мощными - в разные годы отдача составляла 22 - 36 лошадиных сил.

Да и сами мотоциклы были прочными и выносливыми, с большой грузоподъемностью - до 260 кг, включая водителя, двух пассажиров и 30 кг груза. Все это выводило их в особый класс - тяжелых мотоциклов.

Но кроме плюсов, это давало и определенные минусы. Например, все тяжелые мотоциклы подлежали регистрации не только в Госавтоинспекции, но и в военкомате. Считалось, что в случае войны частные "Днепры" и "Уралы" будут мобилизованы на фронт. Собственно, в глазах пользователей это никак не уменьшало потребительской ценности М-72, К-750, МТ-9, МТ-10, -11, -12, -16 и других.

А еще тогда нельзя было увидеть на дороге любой тяжелый мотоцикл без коляски. Потому что езда в одиночном варианте тогда была строго запрещена - ГАИ штрафовала и забирала мотоцикл на штрафплощадку.

Почему нельзя без коляски?

В советские времена мотоцикл МТ "Днепр" продавался только с боковым прицепом. Такой транспорт рассматривали отчасти как альтернативу автомобилю: тяжелый, стабильный на дороге, с массой около 600 кг и двигателем, который в отдельных случаях превышал мощность моторов легковых машин, таких как "Запорожец".

МТ считался серьезным средством передвижения, а не просто мотоциклом, поэтому идея ездить на нем без коляски казалась большинству нереальной. Однако были смельчаки, которые пробовали. Как только милиция замечала такого нарушителя - его останавливали и составляли протокол.

Дело в том, что советские тяжелые мотоциклы технически были плохо приспособлены к езде без коляски. Их значительная масса (220-230 кг) и не очень эффективные механические тормоза затрудняли управление. Тем более что подвеска колес и вся экипажная часть были предназначены для движения в паре с боковым прицепом - а отнюдь не "одиночкой". Это создавало риски для безопасности, которые дорожная милиция стремилась минимизировать.

Дополнительно, мотоциклы с колясками не имели боковой подставки, поэтому парковка требовала физического усилия - мотоцикл надо было поднимать на центральную опору. Из-за отсутствия электростартера процесс запуска двигателя неустойчивого двухколесного байка также был затруднен.

Почему в СССР запрещали ездить на мотоцикле МТ &quot;Днепр&quot; без коляски: неожиданная причинаФото: мелкосерийные "одиночки" в Киеве выпускали еще с 1970-х, и эти эскортные модели стали основой для товарных "Днепр Соло" (на архивном фото "Днепр-14.9" 1984 г.)

Слишком мощный

Но самой серьезной причиной была высокая мощность в соотношении с весом. Например, у МТ-10-36 на каждую лошадиную силу приходилось всего 6 кг, что вдвое лучше, чем у ВАЗ-2106 - самой мощной советской легковушки. Такой "облегченный" мотоцикл - очень динамичный - мог стать источником опасности на узких и неровных дорогах.

Однако неправда, что милиция боялась не догнать "Днепр" без коляски - ведь сама ГАИ использовала одиночные "Уралы" ирбитского производства. И такие байки по динамике не уступали "Днепру".

Кстати, Киевский мотозавод тоже производил модели-одиночки, это были мощные (до 60 л. с.) эскортные мотоциклы для сопровождения правительственных кортежей. Ими управляли подготовленные профессионалы, поэтому для других участников движения такие машины не представляли угрозы.

Вывод

С началом 1990-х мотоцикл МТ "Днепр" наконец-то получил официальное разрешение передвигаться по дорогам без бокового прицепа. Появилась его заводская версия как самостоятельного байка - "Днепр КМЗ 8.157.01 Соло".

Этот мотоцикл, который и сегодня ценится среди украинских байкеров, специально усовершенствован для уверенного движения на двух колесах.

Он имеет модернизированную подвеску, новые шоссейные колеса с соответствующими крыльями, боковую опору, а также обновленную внешнюю комплектацию. А главное то, что он стал действительно безопаснее на ходу.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали о настоящей элите мотоциклетного мира: эскортных мотоциклах КМЗ "Днепр", которые выпускались в Киеве.

А о мотоцикле-призраке из Киева, который мог стать легендой, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы КМЗ и Oppozite.

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