Почему люди моют машину своими руками: неожиданные причины

Небрежная мойка может наносить вред автомобилю - тем более, если она является таковой систематически. Но это не единственная причина, по которой часть автовладельцев предпочитает мыть машину собственными руками. Не стоит ли всем брать с них пример?

О нескольких способах продлить жизнь кузова, организовав его правильную мойку, читайте в материале РБК-Украина .

Правильно помыть авто - как это?

Мы говорим о негативном влиянии мойки на кузов автомобиля по нескольким причинам:

Мелкие частицы грязи, особенно песчинки и подобные включения, при обработке кузова губкой или щетками, оставляют на поверхности микроцарапины. Со временем из-за этого краска или лак становятся матовыми и машина получает вид старой;

Примененные при мойке шампуни часто бывают слишком агрессивными. Особенно это касается профессиональных препаратов ("бесконтактная мойка" и др.), ориентированные на быстрое действие против загрязнений. "Злая химия" может провоцировать коррозию на обнаженном металле, потерю блеска покрытий отделки, которые имитируют декоративный хром или вообще потерю этого "хромирования";

Температура. Если вода имеет слишком контрастную температуру относительно температуры кузова (летом слишком холодная, зимой - слишком теплая), лакокрасочное покрытие получает микротрещины, которые со временем приводят к его разрушению.

А на самом деле мойка губкой, даже специальной, является одним из самых травматичных для машины способов, поскольку песчинки задерживаются в мочалке и под давлением руки мойщика царапают машину. Поэтому так важно часто прополаскивать губку и менять воду в ведре. Также важно, насколько эффективно в начале была смыта грязь с кузова струей воды - аппаратом высокого давления или просто из шланга. Кстати, в конце процедуры машину снова надо омыть водой.

Фото: чтобы многочисленные мойки не сделали в конце концов кузов матовым, надо использовать специальные губки и качественный шампунь (unsplash.com)

Почему люди моют машину сами?

Экономия денег. Помыть машину с каждым сезоном становится все дороже. Особенно если речь идет о центральном районе города или о большом городе вообще, и особенно - если у вас большой кроссовер или минивэн (отдельная строка "джип" - типичная картина для прейскуранта).

Экономия времени. На хорошую автомойку в хорошем районе всегда будет очередь. И даже если организован визит по предварительной записи, владелец все равно вынужден тратить время в комнате ожидания, пока профессионалы работают с его авто. Для многих энергичных автомобилистов это недопустимая роскошь.

Качество. Старое правило "хочешь сделать хорошо - сделай сам" работает и на автомойке. Чтобы не нервничать по поводу того, что мойщики оставили грязь на порогах и в проемах дверей и поцарапали лак на капоте, самые придирчивые автомобилисты предпочитают сделать эту несложную работу самостоятельно. Тем более, если на вопрос качества накладываются два приведенных выше фактора.

Удовольствие. Довольно многие владельцы настолько любят свое авто, что любая форма тесного общения с ним приносит удовольствие. И мойка кузова губкой, с пеной и теплой водой - в том числе.

Увидеть дефекты. Попутно с мойкой заботливый владелец может исследовать состояние ЛКП и отметить сколы и царапины на нем. Многие из таких повреждений желательно в ближайшее время устранить тем или иным способом.

Как помыть машину своими руками: порядок действий

Для начала напомним, что мойка автомобиля должна проводиться в специально предназначенных местах. В первую очередь речь идет о минимизации вреда для природы и о загрязнении территории.

Чтобы качественно помыть авто и не повредить лакокрасочное покрытие, следуйте таким шагам:

Подготовьте все необходимое: две специальные губки (именно для автомойки - с крупными порами), ведро, автошампунь, мягкую салфетку (лучше замшевую). Идеально - мойка высокого давления, но подойдет и шланг с сильным напором. Избегайте одежды с большими пуговицами. Смочите грязь: используйте струю воды сверху вниз. Пусть хотя бы часть частиц грязи стечет сама, не царапая поверхность под давлением губки. Нанесите шампунь на первую губку, 1 - 2 колпачка, смочите ее и начинайте мыть с крыши, постепенно спускаясь вниз. Промывайте губку часто: это уменьшит риск появления микроцарапин. Не погружайте губку глубоко в ведро - там вы наберете в нее песка, который оседает на дне. Смените губку на другую, когда дойдете до нижней части кузова - там больше грязи, и пусть это будет ваша более грязная мочалка. Меняйте воду в ведре при загрязнении, добавляя новую порцию шампуня. Для порогов и колес лучше иметь отдельное ведро. Локальные пятна обрабатывайте отдельно, используя больше пены - она обволакивает частицы грязи и предотвращает царапины. Тщательно смойте шампунь сильной струей воды. Осушите авто мягкой салфеткой (замшей), постоянно ее промывая. Иначе останутся разводы и пятна.

Вывод

Лакокрасочное покрытие машины в большой степени стареет именно из-за частых моек - лак становится матовым от микроцарапин. Поэтому если вам не хочется со временем заказывать глубокую полировку (которая уменьшает толщину ЛКП), лучше систематически защищать покрытие защитной полиролью, будь то воскового типа или типа так называемого жидкого стекла.