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Чем пахнет плохой бензин и как определить некачественное топливо при заправке: советы водителям

Среда 02 июля 2025 14:00
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Чем пахнет плохой бензин и как определить некачественное топливо при заправке: советы водителям Фото: владельцы нынешних авто высокого экологического класса могут услышать запах бензина только на АЗС (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Для многих мужчин этот запах лучше брендовых духов, но если серьезно - что означает этот всемирно известный аромат? И что может понять водитель, опираясь на запах бензина?

О том, можно ли по запаху определить качество бензина, читайте в материале РБК-Украина.

Чем пахнет бензин

Перепутать его нельзя ни с чем - настолько специфично это "благоухание", что распространяет вокруг себя горловина бензобака.

Автомобильный бензин имеет характерный, резковатый запах благодаря одной из своих составляющих - бензолу. Это вещество очень летучее, поэтому даже в небольших количествах оно придает топливу выразительный "аромат".

В начале эпохи массового использования автомобилей, примерно сто лет назад, бензол специально добавляли в бензин. Тот прямогонный продукт имел недостаточную детонационную стойкость, и для повышения октанового числа (ОЧ) использовался бензол.

Но уже в 1940-х годах повышать ОЧ начали за счет усовершенствования процессов перегонки нефти, и количество бензола в топливе уменьшилось.

Раньше бензин имел другой запах

Такое мнение вы можете услышать от водителей старшего поколения, которые заправляли автомобили еще олдскульным бензином А-76 и более продвинутым АИ-93.

И в принципе они правы, ведь по советским ГОСТам бензола в бензине было больше в несколько раз - порядка 5 %. К тому времени специально в топливо его уже не добавляли, но содержание особо и не ограничивали.

Сегодня бензол тоже намеренно не добавляют в топливо, однако он все еще присутствует в составе бензина как побочный продукт нефтепереработки. Согласно современным нормам, его содержание в топливе не должно превышать 1%.

Это довольно небольшое количество, и именно поэтому опытные водители часто замечают, что несколько десятилетий назад бензин пах совсем иначе.

Чем пахнет плохой бензин и как определить некачественное топливо при заправке: советы водителямФото: пока человечество будет использовать бензин, он никогда не избавится от своего специфического запаха (unsplash.com)

Чем пахнет старый бензин

Топливо, которое хранилось в канистре или баке автомобиля в течение пяти и более лет, часто тоже пахнет не так, как только что заправленное с бензоколонки.

Дело в том, что за несколько лет пребывания в негерметичной таре из бензина испаряются его летучие фракции. Бензола это тоже касается, ведь он является легколетучей жидкостью, и за несколько лет немалая его доля покидает бак.

Почему запах бензина такой специфический?

Распространено мнение, что запах бензина уникален и, мол, нигде в природе больше не встречается. На самом деле упомянутый бензол, который является главным "ароматизатором" бензина, вещество отнюдь не уникальное - как уже упоминалось, он известен специалистам и используется в некоторых отраслях промышленности.

А рядовым гражданам его запах кажется уникальным (сугубо бензиновым) только потому, что бензол не встречается нигде в свободном обращении. Его можно встретить только на производстве и в лабораториях. Дело в том, что бензол очень токсичен и его использование в принципе очень ограничено.

Вывод

Судя по некоторым упомянутым выше нюансам, наверное, делать какие-то выводы о качестве бензина по его запаху можно.

Но это возможность сугубо теоретическая, ибо для ее реализации человек должен быть не только экспертом топливного рынка, но и обладать обонянием как у бывалого сомелье или дегустатора духов. Что для наших дней является сочетанием довольно экзотическим.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, как неправильный бензин влияет на машину и каким образом можно исправить ситуацию.

Также в наших публикациях недавно мы делились информацией о том, когда следует регистрировать ГБО на автомобиле.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Autobild и Motor

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