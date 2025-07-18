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Из-за Трампа. Volvo вынуждена перенести производство популярных моделей из Европы

Пятница 18 июля 2025 15:55
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Из-за Трампа. Volvo вынуждена перенести производство популярных моделей из Европы Фото: Volvo вынуждена перенести производство популярных моделей из Европы (media.volvo.com)
Автор: Константин Широкун

Шведская компания Volvo, принадлежащая китайскому концерну Geely, думает о расширении производства в Штатах из-за увеличения пошлин на импорт, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

У компании Volvo на сегодня есть свой завод в США, он расположен в Риджвилле (штат Южная Каролина), на нем налажен выпуск электрического флагманского кроссовера EX90.

Сейчас шведский производитель думает о том, чтобы начать выпускать в США свои популярные кроссоверы Volvo XC60 и XC90. Штаты остаются для бренда одним из основных рынков сбыта, однако из-за увеличения пошлин на импорт компании не удастся удержаться в нынешнем ценовом диапазоне, что, очевидно, приведет к спаду продаж.

По информации агентства, кроссовер XC60 встанет на конвейер американского завода Volvo в январе 2027 года, а флагман XC90 присоединится к нему в октябре 2028-го.

Перечисленные модели остаются самыми популярными автомобилями Volvo в стране. По итогам прошлого года дилеры реализовали в Штатах 39 492 XC90 и 38 892 XC60: только на эту пару бестселлеров пришлось почти 63% от общего объема продаж марки в США в 2024 году.

Ранее сообщалось, что компания Volvo возродит модель XC70. Обнародованы первые официальные изображения нового XC70, который станет эксклюзивом для китайского рынка. Новинка - это кроссовер, больше и вместительнее XC60.

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