Главная » Бизнес » Авто

BMW снимает с производства сразу три модели: в чем причина

Суббота 04 октября 2025 15:47
BMW снимает с производства сразу три модели: в чем причина Фото: BMW снимает с производства сразу три модели (mediapool.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

В ближайшие месяцы компания BMW прекратит производство купеобразного кроссовера X4, родстера Z4 и семейства 8 Series. Спрос на эти модели небольшой, и заменять их чем-то пока ничем не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto, Motor und Sport.

Еще в прошлом десятилетии компания BMW стремилась занять все возможные рыночные ниши. При этом несколько устаревших нишевых моделей вскоре отправятся в отставку, и преемников у них не будет, поскольку есть большие сомнения в том, что их разработка окупится.

Производство бензиновых версий купеобразного кроссовера BMW X4 актуального поколения G02/F98, дебютировавшего в 2018 году, было прекращено 30 сентября. Дизельные версии пока доступны для заказа, но и им осталось недолго - в конце ноября их также снимут с производства.

BMW снимает с производства сразу три модели: в чем причина

Нового BMW X4 на базе представленного в прошлом году BMW X3 четвертого поколения (G45) не будет, но в будущем возможно появление купеобразного кроссовера на базе электрического кроссовера BMW iX3 второго поколения.

Родстер BMW Z4 актуального поколения G29, выпускаемый с 2018 года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, должен был покинуть рынок в этом месяце, но прошлым летом компания BMW решила немного продлить ему жизнь - производство завершится лишь весной 2026 года, преемника в ближайшие годы не будет ни в каком виде.

BMW снимает с производства сразу три модели: в чем причина

Самая большая потеря - это семейство BMW 8 Series в кузовах купе (G15/F92), кабриолет (G14/F91) и седан (G16/F93), также начавшее жизнь в 2018 году. Для заказа эти машины уже не доступны, их производство либо уже завершилось, либо завершится в ближайшее время, но на складах дилеров живые машины пока еще есть.

BMW снимает с производства сразу три модели: в чем причина

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель представил экстремальное спортивное купе BMW M2 CS. Ради снижения веса и большего спортивного антуража машина получила углепластиковые элементы.

BMW Автомобильный рынок
