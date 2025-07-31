Acura показала стильный лифтбек Integra: вот как выглядит обновленное авто
Три года назад компания Acura возродила самую молодую модель Integra на американском рынке. Молодежный лифтбек построен на платформе Хонды Civic, а производство организовано непосредственно в США. Пришло время обновления модели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, авто получило новые 18-дюймовые колеса. Также в гамму цветов кузова всех версий добавлены серебристый "металлик" Solar, синий Double Apex и серый Urban. Стандартной осталась черная решетка радиатора, однако в некоторых комплектациях она может быть на заказ окрашена в цвет кузова.
Что изменилось в салоне
В интерьере обновленной Integra появились новые сочетания отделочных материалов, а в версии A-Spec еще и контурная подсветка. Девятидюймовый экран медиасистемы стал базовым оснащением, равно как и поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, на центральном тоннеле появилась площадка для беспроводной зарядки смартфона.
Что под капотом
Под алюминиевым капотом по-прежнему установлена "турбочетверка" на 1,5 л мощностью 203 л.с. Стандартная трансмиссия - вариатор с фиксированными "передачами" и подрулевыми лепестками. Но для машин в драйверском исполнении A-Spec можно заказать шестиступенчатую "механику", привод только на переднюю ось. Обновленные машины доберутся до дилеров уже в августе, но цены пока не раскрыты.
Напомним, ранее компания Honda представила пару электромобилей под общим названием Honda GT, которые год назад были показаны в виде концепт-кара, а теперь переродились в серийные машины.
Электрические лифтбэки получили безрамочные стекла дверей, выдвижные ручки, а также боковые камеры вместо зеркал. Точные размеры машин пока не приведены.
Также японский автопроизводитель представил квадроцикл для курьеров. На улицах США и Европы необычный транспорт массово появится летом 2026 года.