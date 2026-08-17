CHERY в Украине: 20 лет движения вперед
Официальный эксклюзивный дистрибьютор автомобилей бренда CHERY в Украине, компания "СИ ЭЙ Автомотив", входящая в структуру УКРАВТО ГРУП, отмечает важную дату: двадцать лет назад автомобили CHERY впервые официально появились в Украине.
С тех пор сменились поколения автомобилей, технологии и ожидания потребителей. Неизменным осталось главное – стремление бренда создавать автомобили, которые сочетают современные инженерные решения, безопасность, комфорт и доступность.
17 августа CHERY отмечает 20 лет официального присутствия в Украине – юбилей, который стал символом долгосрочного сотрудничества с украинскими клиентами, партнерами и дилерской сетью.
За эти годы бренд прошел поразительную трансформацию: от первых моделей до современных технологических кроссоверов нового поколения. CHERY последовательно инвестировала в собственные исследования, инженерные разработки и расширение мирового сотрудничества.
Сегодня компания является одним из самых мощных автопроизводителей, развивает собственные научно-исследовательские центры по всему миру, сотрудничает с ведущими инженерами автомобильной отрасли и создает автомобили, успешно конкурирующие на международных рынках.
Украина стала важной частью этой истории.
Официальный дистрибьютор автомобильного концерна Chery Automobile в Украине, компания "СИ ЭЙ Автомотив", на протяжении двадцати лет последовательно развивает бренд, поддерживает высокие стандарты сервиса и формирует современную клиентскую экосистему.
За двадцать лет тысячи украинских семей выбрали CHERY в качестве автомобиля для повседневной жизни, путешествий, работы и новых открытий. За это время было реализовано более 90 000 автомобилей.
Вместе с клиентами рос и бренд: расширялась дилерская сеть, совершенствовались стандарты сервиса, внедрялись новые цифровые решения и программы поддержки владельцев автомобилей.
В настоящее время официальная сеть CHERY в Украине насчитывает 39 дилерских предприятий и филиалов, которые обеспечивают клиентам высокий уровень обслуживания и поддержки, включая круглосуточный CHERY АСИСТАНС.
За двадцать лет присутствия на украинском рынке автомобили CHERY пополнили корпоративные автопарки многих известных компаний, госструктур и перевозчиков.
Сегодня модельный ряд CHERY олицетворяет новый этап развития бренда. Флагманские кроссоверы семейства TIGGO сочетают выразительный дизайн, передовые системы безопасности, интеллектуальные технологии, высокий уровень комфорта и современные силовые установки, в том числе гибридные.
Это автомобили, созданные в соответствии с глобальными стандартами качества и ожиданиями самых требовательных клиентов, внедряя главную концепцию бренда - забота о семье "Chery Family care" с учетом различных семейных потребностей и сценариев использования авто и качественного обслуживания клиентов, чтобы сделать пользование автомобилем удобным и беззаботным.
Даже в сложные для страны времена CHERY продолжала работать в Украине, обеспечивая бесперебойную поддержку владельцев автомобилей, развитие дилерской сети, поставки новых моделей, оригинальных запасных частей и гарантийное обслуживание.
Это стало еще одним доказательством долгосрочных намерений бренда быть надежным партнером для украинских автомобилистов.
"Для нас двадцать лет в Украине – это гораздо больше, чем юбилей. Это история доверия, которую мы создавали вместе с нашими клиентами, дилерами и партнерами. Мы искренне благодарны каждому, кто стал частью этой истории. Впереди – новые модели, новые технологии и новые возможности", – отмечает официальный дистрибьютор CHERY в Украине.
"Мы будем и дальше инвестировать в развитие бренда в Украине, чтобы предлагать украинцам автомобили мирового уровня и сервис, превосходящий ожидания", – добавили в компании.
Мир автомобильной индустрии стремительно изменяется. Цифровые экосистемы, автономные технологии и новые стандарты мобильности определяют будущее отрасли.
CHERY уже сегодня активно формирует это будущее, инвестируя в собственные платформы, инновационные силовые установки, искусственный интеллект и развитие экологичного транспорта.
CHERY занимает первое место среди автопроизводителей в рейтинге "Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders" (рейтинг успешно развивающихся китайских брендов на мировом рынке), удерживая позиции в этом списке уже девять лет подряд.
Украинские потребители все чаще выбирают автомобили, сочетающие современный дизайн, высокий уровень оснащения и разумную стоимость владения.
От первого экономичного внедорожника для молодой семьи до более совершенной модели с технологиями Chery Super Hybrid (Чери Супер Гибрид) для растущей семьи или флагмана для более широкого круга потребностей.
В честь 20-летия бренда в Украине в течение года клиентов будут ждать специальные юбилейные предложения, праздничные мероприятия, презентации новых моделей и ряд проектов, призванных поблагодарить всех, кто в течение этих лет был рядом с CHERY.
Двадцать лет – это только начало великой истории. CHERY продолжает двигаться вперед, открывая новые горизонты инноваций и мобильности вместе с Украиной.
Про компанию
ООО "СИ ЭЙ Автомотов" – официальный дистрибьютор CHERY в Украине. Компания работает на рынке с 2006 года.
На сегодняшний день в структуру дилерской сети Си Эй Автомотов входит 39 дилерских предприятий и филиалов, расположенные по всей территории Украины. Больше информации на сайте.