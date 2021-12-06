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Верхом на колесе: в Австралии водителя оштрафовали за езду на "запаске"

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Понедельник 06 декабря 2021 13:20
Верхом на колесе: в Австралии водителя оштрафовали за езду на "запаске" Пикап на базе Suzuki Jimny (Фото: facebook.com/QueenslandPolice)
Автор: Александр Мороз

В Австралии водителя Suzuki Jimny оштрафовали за езду без сиденья. Вместо него тот использовал запасное колесо.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на facebook полиции Кливленда.

Полицию австралийского штата Квинсленд впечатлил автомобиль Suzuki, остановленный патрульным на прошлой неделе. Особенно - салон.

На кадрах боди-камеры видно, как офицер полиции останавливает Suzuki Jimny 1990-х годов выпуска, переоборудованный в пикап. Подойдя к пикапу, патрульный увидел, что салон Сузуки практически "голый" – в нем нет сидений, ремней безопасности и даже ручки переключения передач.

А вместо водительского кресла сообразительный владелец машины использовал… запаску. Неизвестно, насколько шина оказалась эргономичнее штатного сиденья, но водитель за свое "изобретение" получил целый ряд штрафов, в том числе, за опасное вождения и нарушений правил эксплуатации транспорта.

Кроме того, сам пикап был отправлен на штрафплощадку из-за несоответствия техническому регламенту и нормам безопасности.

Верхом на колесе: в Австралии водителя оштрафовали за езду на &quot;запаске&quot;

А ведь сиденья, пожалуй, самая недооцененная часть автомобиля. Европейские исследования показали, что за свою жизнь среднестатистический автолюбитель проводит в машине около 22 тысяч часов. И автопроизводители постоянно работают над усовершенствованием кресел, 75% водителей в той или иной степени жалуются на проблемы со спиной и боли в шее.

Верхом на колесе: в Австралии водителя оштрафовали за езду на &quot;запаске&quot;

Сиденье кроссовера Volvo XC90

Напомним, что в Таллине роботы-курьеры отважно пытались преодолеть снежные заносы на тротуарах. Однако в силу своих небольших размеров эта миссия для них невыполнима.

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