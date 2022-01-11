Впервые за пять лет: BMW обошел по продажам Mercedes

Несмотря на то, что в 2021 продажи роскошного седана Mercedes-Benz S-класса выросли на 40 процентов, бренд из Штутгарта уступил лидерство на рынке баварскому конкуренту BMW.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autonews Europe.

Продажи легковых автомобилей марки Mercedes упали в прошлом году на 5 процентов - до 2,05 миллиона машин. Наибольшее падение на 25% было зарегистрировано в четвертом квартале прошлого года. Причиной послужил острый дефицит полупроводниковой электроники и комплектующих.

Ситуацию не смог исправить даже рост на 69 процентов продаж подключаемых гибридов и полностью электрических автомобилей штутгартской марки - достигнут новый максимум в 227 458 реализованных авто, из которых 48 936 были полностью электрическими автомобилями Mercedes-Benz EQ. 40-процентное увеличение продаж роскошного седана S-класса также не смогло повлиять на ситуацию.

Если смотреть по регионам, что продажи Mercedes упали на 11% в Европе и на 25% в Германии, а также на 1,6% в Азии и на 2% в Китае. Незначительный рост замечен лишь в Северной Америке - 0,3 процента.

В свою очередь бренд BMW продал в минувшем году рекордные 2,2 миллиона автомобилей - об этом официально заявил на днях баварский автопроизводитель. Таким образом, Mercedes уступил BMW корону самого продаваемого в мире люкс-бренда.

Отметим, что цифры продаж Mercedes не включают марку Smart или легкие коммерческие фургоны, а указанные объемы реализации BMW относятся только к одноименному бренду и не включает марки Mini и Rolls-Royce.

Что касается наступившего года, то в Mercedes выступили с предупреждением, что "ситуация с поставками полупроводников остается нестабильной и их нехватка повлияет на производство и продажи".

Напомним, что компания Mercedes-Benz объявила глобальную отзывную компанию из-за риска возгорания дизельных двигателей. Она затронет более 800 тысяч автомобилей марки по всему миру.