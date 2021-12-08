Великая французская революция: Peugeot отказывается от бензиновых и дизельных двигателей

Глава Peugeot Линда Джексон заявила, что входящая в концерн Stellantis французская марка не будет продавать автомобили с ДВС в Европе после 2030 года. Правда, продолжит выпускать их для других рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Вслед за марками DS, Alfa Romeo и Opel в Peugeot обещают перевести весь свой модельный ряд на электротягу. Но только в Европе – на рынках других стран французы к этому пока не готовы. Кроме того, электромобили дороже машин с ДВС, а в большинстве развивающихся стран для них попросту нет зарядной инфраструктуры.

"По мере того, как Peugeot переходит на новые платформы Stellantis, мы будем выводить из европейской линейки автомобили с двигателями внутреннего сгорания, — пообещала Линда Джексон. — Однако на других рынках машины с ДВС останутся".

В Евросоюзе собираются полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями на ископаемом топливе к 2035 году. Таким образом, Peugeot "выполнит план" на пять лет раньше.

Что касается других брендов Stellantis, такими как Fiat и Citroen, то тут дела обстоят сложнее - они продают большое количество компактных автомобилей, перевод которых на электротяге неоправданно повысит цены.

В рамках всей группы Stellantis к 2030 году на электрические и гибридные автомобили будет приходиться 70 процентов европейских продаж концерна и 40 процентов - в США.

Напомним, что генеральный директор Stellantis Карлос Таварес пожаловался на то, что автопроизводителей принуждают выпускать электромобили, но при этом он понятия не имеет, как сделать из производство прибыльным.