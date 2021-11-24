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Вдохновленный акулами и самолетами: Volvo анонсировала быстрый электромобиль для конкуренции с Tesla

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Среда 24 ноября 2021 08:45
Вдохновленный акулами и самолетами: Volvo анонсировала быстрый электромобиль для конкуренции с Tesla Фото: Polestar 5 (media.polestar.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volvo показала показала процесс проектирования нового электромобиля премиального суббренда Polestar - от сздания концепт-кара Precept до появления готовящейся к выпуску серийной машины, которая будет называться Polestar 5.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что пятидверный электромобиль класса GT появится через пару лет. Дата выхода запланирована на 2024 год. Наум Эскобедо, менеджер по дизайну экстерьера Polestar, говорит, что команда дизайнеров при создании вместительного электромобиля вдохновлялась внешностью акул и классических поршневых самолетов. Согласно официальным изображениям, Polestar 5 будет очень похож на концепт-кар Precept.

Вдохновленный акулами и самолетами: Volvo анонсировала быстрый электромобиль для конкуренции с TeslaСерийная машина получит увеличенные светодиодные фары, переработанный бампер, традиционно открывающиеся двери, более высокую линию крыши и обычное заднее лобовое стекло. В Polestar описывают свою новую модель как "вместительный электромобиль класса Grand Touring". Ожидается, что новинка составит конкуренцию Tesla Model S, Audi e-tron GT и Porsche Taycan.

Напомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

Ранее стало известно, что появились первые изображения народного турецкого кроссовера. Автомобиль будет выпускаться под маркой TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu).

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