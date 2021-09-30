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Новые дорожные знаки и разметка: Кабмин серьезно изменил Правила дорожного движения

Автор: Александр Мороз

В среду, 29 сентября, правительство Украины одобрило проект изменений в Правила дорожного движения. Документ подготовило Мининфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram депутата Верховной Рады А. Гончаренко

Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.

Какие новые знаки появятся в Правилах дорожного движения

  • 1.41 "Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий"
  • 3.44 и 3.45 "Движение указанніх транспортных средств запрещено"
  • 4.15 "Конец дорожки для велосипедистов"
  • 4.18 "Смежніе пешеходная и велосипедная дорожки"
  • 4.21 "Движение с использованием цепей противоскольжения"
  • 4.22 "Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения"
  • 4.23 "Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов"
  • 4.24. "Конец дороги для совместного движения автомобилей и велосипедов"

Вводится и новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

По ссылке доступен полный текст пояснительной записки проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.

Ранее сообщалось, что в областях Украины заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД. Опубликован список дорог.

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