В Украине собираются смягчить наказание за незаконное ГБО на автомобилях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6379, предусматривающий смягчение административной ответственности за нарушение порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом или других альтернативных видах топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Верховной рады.

Как гласит известный постулат, незнание закона не освобождает от ответственности. Однако, ответственность бывает разной. Народные депутаты внезапно озаботились проблемами незарегистрированного ГБО. И вовсе не из-за высокой опасности, которую влечет за собой эксплуатация такого оборудования.

Слугам народа показался непомерным штраф за это нарушение для кармана "пересiчного громадянина". А он, как известно, составляет сейчас 340 гривен.

2 декабря этого года в Верховной раде группа депутатов зарегистрировала законопроект №6379 "О внесении изменений в КУоАП по смягчению административной ответственности за нарушение установленного порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом моторном топливе или альтернативных видах жидкого и газового топлива".

Документом предлагается снизить штраф за ГБО без регистрации ровно в два раза — с 340 до 170 гривен. При повторном нарушении сумма составит 340 гривен, но при этом предлагается исключить норму о лишении водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Регистрация ГБО сейчас обходится примерно в 3000 гривен. Авторы законопроекта объясняют свою инициативу тем, что водители выбирают ГБО с целью экономии – и чаще всего это небогатые граждане. Забавно получается, деньги на автомобиль же нашлись… Или он обошелся менее трех тысяч?

Напомним, губернатор штата Мичиган, США, Гретхен Уитмер объявила о масштабной разовой выплате местным водителям. Средства поступят на счета автомобилистов во втором квартале 2022 года, а общая сумма выплат составит 3 млрд долларов.