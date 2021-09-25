Porsche, BMW и другие: ТОП-5 быстрейших кроссоверов современности

Ушли те времена, когда все большие кроссоверы ассоциировались с семейными неповоротливыми "бегемотиками" и только Porsche Cayenne стоял особняком в этой тусовке. Сегодня у многих именитых брендов есть кроссоверы, способные "выезжать" из пяти и даже четырех секунд в разгоне до 100 км/ч. А максимальная скорость 300 км/ч для современных SUV уже не является чем-то необычным.

Bentley Bentayga Speed

Разгон до "сотни" — 3,9 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч

Первый кроссовер марки в 2019 году получил быстрейшую модификацию Speed. Кроссовер оснащен хорошо знакомым по другим моделям концерна 6,0-литровым W12, который развивает 635 л.с. и 900 Нм максимального крутящего момента.

Этих цифр достаточно, чтобы разгонять машину с места до 100 км/ч за 3,9 секунды. Производится Bentayga на заводе в Крю.

Для увеличения производственных мощностей завода Bentley инвестировал в родное предприятие около 800 миллионов фунтов стерлингов и нанял 1 000 новых сотрудников.

Самая мощная модификация Bentayga в Украину официально не поставляется, но за привезенные с других рынков новые Speed просят около 12,5 млн гривен. Это самый дорогой и самый медленный автомобиль в нашем рейтинге.

Audi RS Q8

Разгон до "сотни" — 3,8 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч

Быстрейший из кроссоверов Audi представили на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Под капотом RS Q8 установлен 4,0-литровый бензиновый V8 мощностью 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Тяга на колеса передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic. Audi способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч, но опциональный пакет, в который входят карбон-керамические тормоза, увеличивает ее до 305 км/ч.

На украинском рынке цены на Audi RS Q8 стартуют с отметки в 3 224 446 грн. За эту сумму вы получаете машину в базовом сером цвете и 22-дюймовыми колесами.

BMW X6 M Competition

Разгон до "сотни" — 3,8 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч

На месте экупеобразного кроссовера в нашем рейтинге мог бы оказаться и Х5 М. С "шестеркой" они имеют одинаковую техническую часть. Кроссовер оснащен турбированным бензиновым V8 объемом 4,4 литра на 625 л.с. и 750 Нм, восьмиступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией M xDrive.

Баварским машинам под силу разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Разгон до 200 км/ч у "эмки" занимает 13,2 с. Максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, но при заказе пакета M Driver’s отсечка сдвигается до 290 км/ч. За Х6 М в Украине просят не менее 4 024 815 грн.

Lamborghini Urus

Разгон до "сотни" — 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч

Lamborghini Urus — это первый за прошлые четверть века переднемоторный автомобиль бренда. Под капотом установлен 4-лмипрвый двигатель от Audi на 8 цилиндров с двумя турбокомпрессорами. Причем это первый случай, когда на Lamborghini прописался турбонаддув. В сравнении с RS Q8, возможности мотора увеличены, на итальянском кроссовере он выдает 650 л.с. и 850 Нм.

Роль трансмиссии исполняет 8-ступенчатый "автомат" от ZF. Разгон с места до первой "сотни" занимает всего 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч. Официально Lamborghini Urus в Украине не представлен. Но на площадках "серых" дилеров машину торгуют в среднем за 11,2 млн гривен.

Porsche Cayenne Turbo GT

Разгон до "сотни" — 3,3 секунды, максимальная скорость — 300 км/ч

В Porsche долго терпели. Но последнее слово оставили за собой. Быстрейшим серийным SUV современности стал представленный летом 2021 года Porsche Cayenne Turbo GT.

Купеобразный кроссовер приводится в движение 4,0-литровым битурбированным V8. В сравнении с версией Turbo, отдача выросла с 550 лошадиных сил и 770 Нм до 640 сил и 850 Нм. Чтобы увеличить производительность мотора, банальной смены настроек блока управления оказалось недостаточно.

В двигателе поселились новые поршни и шатуны, а также доработанный кованный коленвал и турбокомпрессоры. На разгон места до 100 км/ч машине требуется 3,3 секунды, а "максималка" равна 300 км/ч.

Интересно, что Turbo GT — не самый мощный Cayenne в модельной линейке. Гибридный Turbo S E-Hybrid на 40 сил мощнее, но разгоняется от 0 до 100 км/ч "всего" за 3,8 секунды.

Цены на Porsche Cayenne Turbo GT у украинских дилеров марки стартуют с отметки в 6 385 000 грн.