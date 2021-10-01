Полиция Техаса подала на компанию Tesla судебный иск на 20 миллионов долларов
Полиция округа Харрис, штат Техас, подала многомиллионный судебный иск на компанию Tesla. Истцы требуют возмещения ущерба офицерам, получившим травмы в аварии с участием Tesla Model X, двигавшейся в режиме автопилота с пьяным водителем за рулем.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Click2Houston.
Авария, ставшая поводом для иска, произошла 27 февраля 2021 года. Полисмены регулировали дорожное движение на шоссе 59 на Ист-Ривер-драйв в соседнем округе Монтгомери, когда в патрульные машины, стоявшие у обочины дороги, врезался кроссовер Tesla Model X.
В результате удара патрульная машина была отброшена вперед на два других патрульных автомобиля и гражданскую машину. Ситуацию усугубил тот факт, что сидевший на водительском месте Теслы мужчина был в состоянии алкогольного опьянения - даже если он и видел, что его машина едет прямо в патрульные автомобили, не взял управление на себя, чтобы предотвратить аварию.
Последствия аварии (Фото: YouTube/скриншот)
В результате аварии пять офицеров полиции получили травмы различной степени тяжести. В иске утверждается, что автопилот Tesla не смог обнаружить патрульные машины и офицеров и даже не попытался избежать столкновения. Как отметил адвокат, представляющий в суде интересы полиции, подобные несчастные случаи происходят по всей стране. Действительно, полиция Флориды недавно обнародовала кадры аналогичной аварии, произошедшей в конце августа.
Череда подобных инцидентов вынудила компанию Tesla усовершенствовать свой автопилот. Как мы сообщали ранее, теперь он умеет распознавать машины полиции и других экстренных служб и снижать скорость при приближении к ним, реагируя на проблесковые маячки.
Однако в случае данной аварии компании придется улаживать претензии пострадавших в судебном порядке. Истцы требуют взыскать с производителя электромобилей 20 миллионов долларов в качестве компенсации за многочисленные травмы, включая наступившую в результате аварии инвалидность одного из полицейских.
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