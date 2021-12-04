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Tesla Model 3 с лодочным мотором отправилась форсировать озеро

Автор: Александр Мороз

В Китае модифицированный электромобиль Tesla Model 3 отправили форсировать озеро. Для преодоления водной преграды машину оснастили электромотором.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на канал Wu Wa в YouTube.

На канале Wu Wa в YouTube появилось необыное видео, где электромобиль Tesla Model 3 ездит по дну неглубого искусственного озера. Во время движения вода перехлестывает через капот, но машина продолжает двигаться на довольно выской скорости. Электромобиль превратили в некое подобие моторной лодки - на корме установлены лодочный мотор, позволяющий не сколько ехать, столько плыть.

Съемка была сделана в Китае - предположительно, на кадрах запечатлено мероприятие, посвященное электромобилям. При этом какая-либо информация о других доработках Tesla Model 3 отстутствует - не исключено, что это самодельный электромобиль, стилизованный под Теслу.

Напомним, в Таллине роботы-курьеры застряли в снежных заносах. Миниатюрные беспилотники не смогли справиться с тонким слоем снега на тротуарах столицы Эстонии.

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электромобили