Subaru дразнит спортивным седаном WRX с притягательной эмблемой STI

Американская версия Subaru WRX нового поколения официально дебютировала в начале сентября, а теперь пришла очередь модели для японского рынка – причем сразу с шильдиком STI.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Компания Subaru опубликовала короткий видео-тизер с анонсом грядущей премьеры спортседана WRX S4 для домашнего японского рынка. Как видно из видео, спорткар окрашен в тот же ярко-оранжевый колер, что и машина для рынка США.

Не изменился и внешний обвес кузова: расширители колесных арок из неокрашенного пластика, роднящие WRX с кроссоверами, а также спортивные бамперы и небольшой спойлер на крышке багажника.

На решетке радиатора и задней двери новинки красуется легендарный значок STI. Такой аббревиатурой обозначаются мощные спортивные модели марки Subaru. Многие могут подумать, что это полноценный WRX STI… и ошибутся. В Японии топовая версия WRX S4 предлагается в комплектации STI Sport.

Поэтому, можно предложить, что анонсированная модель получит лишь некоторые компоненты из набора настоящего STI. Под капотом ожидается модернизированная 2,4-литровая "турбочетверка", которая в американской версии развивает 271 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Возможно, японской версии все же добавят немножко "лошадок".

Мощность передается на все четыре колеса через симметричный полный привод Subaru с активной векторизацией крутящего момента. На выбор покупателя – одна из двух коробок передач: 6-ступенчатая "механика" либо фирменный клиноцепной вариатор Lineartronic.

По информации японских автомобильных СМИ официальный дебют модели на домашнем рынке состоится в конце октября. На это указывает и пометка "Скоро в продаже" в официальном видео.

Напомним, что Subaru WRX новой генерации окончательно утратил связь с моделью Impreza. Теперь спортивный седан построен на платформе более крупного универсала Levorg.