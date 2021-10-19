12 премьер: какие новинки Peugeot, Citroen, Opel и DS появятся в Украине в ближайшие полгода

В украинском представительстве концерна Stellantis обнародовали план вывода новинок брендов Peugeot, Citroen, Opel и DS в Украине в ближайшие полгода. Всего четыре бренда обогатят наш рынок на 12 новых моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Stellantis Украина.

Невзирая на кризис полупроводников, приведший к задержке поставок новых автомобилей и опустошении складов, бренды Peugeot, Citroen, Opel и DS готовят для Украины несколько интересных новинок. Ничже они подробно расписаны по брендам и срокам вывода.

Новинки Peugeot в Украине

До коца года у бренда Peugeot не предвидится новинок, а ближайшая украинская премьера состоится в январе 2021 года, когда стартуют продажи хэтчбека Peugeot 308 нового поколения. Следом через месяц на рынок выйдет универсал.

В марте появится электрический кроссовер e-2008. Его силовая установка имеет один электромотор на 136 л.с. и батраею на 50 кВт*ч с запасом хода до 350 км.

А в апреле дебютирует электрическая версия Peugeot Rifter, которая будет доступна в двух вариантах кузова - на 5 и 7 посадочных мест. На данный момент в этом сегменте на украинском рынке нет электрических моделей, поэтому Peugeot получит определенное преимущество перед конкурентами.

Новинки Citroen в Украине

Citroen уже объявил цены на новый кросс-хэтчбек С4 и начал развертывать продажи, а регулярные поставки начнутся до конца года. До лета 2022 года бренд представит еще две новинки.

Электрическая версия С4 под названиеeм e-С4 дебютирует в мае. Электрокар получит мотор можностью 136 л.с. и 50-киловаттную батарею, которая обеспечивает запас хода до 350 км. А немного ранее на нашем рынке появится плагин-гибридная версия кроссовера C5 Aircross - это переднеприводная машина с двигателем мощностью 225 л.с. Запас хода на электротяге - 55 км.

Новинки Opel в Украине

Opel первым представит компактный электрический кроссовер - Mokka-e дебютирует уже в ноябре. У него запас хода до 322 км на одной зарядке и 50-киловаттная батарея.

В начале 2022 года на украинский рынок выйдет рестайлинговый кроссовер Grandland - с оформлением передней части в новом фирменном стиле Opel Vizor и большими 10-ти и 12-дюймовыми экранами в салоне. А в апреле ждем полностью новую Astra шестого поколения. Новинка построена на платформе EMP-2 и будет выпускаться на завода в Руссельхайме.

Новинки DS в Украине

У премиального бренда DS - три новинки. Первая из них дебютирует в течение месяца - это новый компактный кроссовер DS 4 Crossback с экспрессивным дизайном.

Еще до конца года в украинской гамме бренда будут представлены не только кроссоверы - в декабре на наш рынок выйдет большой седан DS 9. Он построен на платформе EMP-2 и будет выпускаться в Руссельхайме на одном заводе вместе с новой Opel Astra.

Третья новинка заявлена на январь 2022 года и это будет полнстью электрический кроссвоер DS 3 E-Tense, построенный на субкомпактной платформе CNP.

Напомним, Tesla установила новый рекорд продаж, невзирая на дефицит полупроводников. В третьем квартале 2021 года компания продала 241 300 машин - против 201 250 за аналогичный период предыдущего года.