Я слежу за тобой: автомобильное кресло само определит, пьян ли водитель

Ученые из Японского института промышленных наук и передовых технологий изобрели сиденье, способное определить, находится ли человек за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Системы наблюдения за водителем предназначены для определения состояния человека - находится ли он за рулем в состоянии усталости или алкогольного опьянения и т.д. Большинство таких современных устройств полагаются на данные камер, следящих за глазами водителя на предмет - возможных признаков сонливости.

Более продвинутые системы дополнены внешними камерами, следящими за поведением автомобиля на дороге и бьющими тревогу при обнаружении опасных кренов или раскачивания машины.

Но исследователи из Японского национального института промышленных наук и передовых технологий утверждают, что все эти системы имеют серьезные недостатки, независимо от того, используют ли они внутренние или внешние камеры. Они подчеркивают, что грязь или плохая погода, а также сумрак в салоне могут сделать их показания менее точными.

Ученые предложили идею, позволяющую повысить точность определения неадекватного поведения водителя. Они создали интеллектуальное автокресло, оснащенное термостойкими, чувствительными к давлению, датчиками.

Датчики устанавливаются в спинке или сиденье, их роль заключается в том, чтобы контролировать состояние водителя и собирать информацию – следить за частотой сердечных сокращений и равномерностью дыхания, а также позой человеке и выдавать предупреждение в случае отклонения от нормы.

Эту концепцию можно использовать в автомобилях следующего поколения для автоматических действий системы в опасных ситуациях. Например, беспилотный автомобиль, обнаруживший у пассажира физическое недомогание, сможет самостоятельно вызывать службу экстренной помощи. А автомобиль с искусственным интеллектом может приказать выпившему водителю остановиться, а если он не подчинится – выключит двигатель и позвонит в полицию.

Система мониторинга состояния водителя, работающая совместно с навигатором TomTom

Напомним, что губернатор штата Мичиган, США, Гретхен Уитмер объявила о масштабной разовой выплате местным водителям. Средства поступят на счета автомобилистов во втором квартале 2022 года, а общая сумма выплат составит 3 млрд долларов.