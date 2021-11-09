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Рестайлинг для Skoda Karoq: стала известна дата премьеры обновленного кроссовера

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Вторник 09 ноября 2021 08:45
Рестайлинг для Skoda Karoq: стала известна дата премьеры обновленного кроссовера Фото: Skoda Karoq (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda официально подтвердила дебют обновленного Karoq 30 ноября. С 2017 года произведено более полумиллиона экземпляров кроссовера, что делает Karoq самым популярным "паркетником" Skoda и второй по популярности моделью после Octavia.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Skoda Karoq был представлен в 2017 году. Спустя четыре года настало время для комплексного обновления. Karoq в модельной линейке занимает нишу между меньшим Kamiq и большим Kodiaq. Кроссовер получит новые фары, а также полностью диодную заднюю оптику. В салоне появится новая информационно-развлекательная система и пакет электронных помощников.

Рестайлинг для Skoda Karoq: стала известна дата премьеры обновленного кроссовераОжидается, что моторная линейка почти не изменится. В нее войдут 1,0-литровый, 1,5-литровый и 2,0-литровый бензиновые двигатели, а также 2,0-литровый дизель TDI. Трансмиссии также останутся прежними: 6-ступенчатая МКП и 7-ступечатый "робот".

Напомним, Skoda Karoq построена на платформе MQB VW Group. В Украине Skoda Karoq производится методом крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" в Закарпатье. Ожидается, что обновленные кроссоверы также будут иметь украинскую родословную.

Рестайлинг для Skoda Karoq: стала известна дата премьеры обновленного кроссовераНапомним, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.

Ранее стало известно, что BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов. Среди затронутых "инновацией" автомобилей называются модели 3-серии, 4-сериии кроссоверы марки.

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