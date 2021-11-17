В секунду, минуту, час: сколько зарабатывают крупнейшие автопроизводители

Эксперты по автострахованию провели исследование, в ходе которого посчитали заработок 18 крупнейших мировых автопроизводителей. Причем не в год или квартал, а каждую секунду, минуту и час.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на портал USwitch.

Нетрудно догадаться, что всемирно известные производители автомобилей зарабатывают серьезные деньги. Но собранные экспертами данные о доходах автоконцернов все равно поражают воображение. Отметим, что несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году во всем мире было продано около 56 миллионов автомобилей.

Результаты впечатляют. На первой ступеньке рейтинга самых доходных автомобильных компаний расположилась Toyota: при годовой выручке в 275 миллиардов долларов японский бренд получает 8 731 доллар каждую секунду. В минуту - 523 889 долларов, а в час - 31,4 долларов.

Занявший второе место Volkswagen зарабатывает в час 29,1 миллиона долларов, а замыкающий тройку лидеров концерн Daimler — 20,1 млн. И даже у находящегося на 18 месте китайского бренда Geely часовой заработок составляет полтора миллиона американских долларов.

Напомним, что британский автопроизводитель Rolls-Royce не спешит отказываться от натуральной кожи даже с учетом важности экологической ответственности. По мнению менеджеров компании, кожа еще долгое время будет считаться атрибутом роскоши.