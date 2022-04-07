Эти простые советы помогут водителям экономить бензин

Простые и действенные правила, которые помогут вам снизить расход бензина в эти непростые времена - читайте в нашем материале ниже.

Исправность авто

Есть множество неисправностей, которые могут повлиять на расход бензина.

Особенно обращайте внимание на масло - его нужно своевременно менять. Слишком грязное и вязкое масло становится причиной увеличения расхода топлива, так как оно призвано облегчить трение между работающими деталями двигателя.

Свечи зажигания

При изношенном электроде или повышенном нагаре на нем смесь будет загораться с перебоями. Перерасход топлива составит около 15-20%, но может вырасти даже вдвое. Однако специалисты советуют не менять свечи "на всякий случай" - только в зависимости от их состояния.

Оптимальная скоростью

Меньше всего топлива двигатель авто расходует тогда, когда работает на минимальных оборотах при максимально высокой передаче. Эксперты советуют по возможности держать скорость в районе 70-80 км/ч и использовать пятую или шестую передачу.

Давление в шинах

Все водители должны знать, что холодный воздух уменьшает давление в шинах. А при движении автомобиля на полуспущенных шинах расход топлива увеличивается. При этом, возрастает еще и нагрузка на ходовую часть автомобиля.

Тюнинг

Лишний тюнинг авто может существенно уменьшить аэродинамические свойства машины, что также может привести к увеличению расходов на бензин. К слову, это же касается открытых окон и люков - в целях экономии горючего их лучше закрыть.

Стиль вождения

Снизить расход бензина до 20%, говорят эксперты, можно за счет плавных разгонов и торможения.

Например, если во время движения вы увидели, что через 500 м от вас зеленый сигнал светофора сейчас сменится на красный, то не пытайтесь проскочить. Лучше отпустите ногу с педали газа, чтобы докатиться на передаче до стоп-линии.

Качественный бензин

Если есть возможность, то покупайте качественный и рекомендованный именно для вашего авто бензин. Потому что если лить в бак вместо указанного в паспорте 95-го более дешевый 92-й, то расход топлива может увеличиться до 20%.

Качественный бензин - залог экономии (фото: pixabay.com)

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