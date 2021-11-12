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Президент оценит: популярный кроссовер превратили в лимузин

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Пятница 12 ноября 2021 11:20
Президент оценит: популярный кроссовер превратили в лимузин Фото: DS 7 Crossback Elysee (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Эммануэль Макрон получил новый персональный автомобиль. Президент Франции пересел на кроссовер DS 7 Crossback Elysee, который создали специально для него. Модель получила увеличенную на 200 мм колесную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу DS.

Кроссовер получил скрытое бронирование, держатели для флагов на передних крыльях, а также проблесковые маячки. Модель также оснащена уникальными 20-дюймовыми колесами и антенной в виде акульего плавника для специальной телекоммуникационной системы.

Президент оценит: популярный кроссовер превратили в лимузинDS 7 Crossback оснастили двумя отдельными задними сиденьями на заднем ряду. В тоннель между креслами установили беспроводное зарядное устройство для смартфона, а также органы управления обогревом и вентиляцией задних сидений. Среди других примечательных моментов – отделка салона кожей Basalt Black и алькантарой в цвет.

Президент оценит: популярный кроссовер превратили в лимузинКроссовер оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, которая состоит из двигателя PureTech, двух электродвигателей и аккумуляторной батареи на 13,2 кВтч. Это позволяет полноприводной машине развивать суммарную мощность в 300 л.с. и 520 Нм максимального крутящего момента.

Президент оценит: популярный кроссовер превратили в лимузинКонечно, броня и увеличенная длина изменили динамические характеристики машины в сравнении с стандартной версией. DS 7 Crossback Élysée впервые показался на публике во время церемоний, посвященных перемирию 11 ноября 1918 года, положившему конец Первой мировой войне.

Ранее стало известно, что все новые автомобили могут получить "алкогольный замок". Такая норма прописана в новом законе о транспортной инфраструктуре.

Напомним, что Mazda анонсировала премьеру CX-50. Машину построят на той же платформе, которую уже применили на Mazda3 и CX-30.

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