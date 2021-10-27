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Представлен самый быстрый автомобиль, собранный из Lego

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Среда 27 октября 2021 08:36
Представлен самый быстрый автомобиль, собранный из Lego Фото: GTA Spano (motor1.com)
Автор: Константин Широкун

Компании Spania GTA и BuWizz создали модель суперкара GTA Spano в масштабе 1:8 из кубиков Lego. Суперкар компактных размеров смог установить новый рекорд, став самой быстрой моделью Lego в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Масштабная модель достигла максимальной скорости в 36,5 км/ч. Этот результат меркнет перед настоящим Spano, который может разогнаться до 321 км/ч благодаря своему 8,0-литровому двигателю V10 с двойным турбонаддувом.

Собранная из Lego модель оснащена 10 электродвигателями BuWizz. Она имеет еще пять электродвигателей, управляющих другими функциями автомобиля – открыванием дверей, регулировкой антикрыла и пр.

Представлен самый быстрый автомобиль, собранный из LegoМодель, собранная из Lego, выглядит как уменьшенная и точная версия испанского суперкара. Она состоит из 3880 деталей. Управление моделью возложено на специальное приложение на смартфоне. Кроме органов управления, на дисплей гаджета выводится информация о мощности, ускорении и даже перегрузках на поворотах.

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