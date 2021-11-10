Porsche показала "платиновую" Panamera

Версия Platinum Edition доступна для версий Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Спортивный лифтбек от Porsche с новым изданием получил расширенный набор опций и ряд визуальных отличий.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне новинка отличается вставками из сатинированной платины, глянцевой черной отделкой окон и черными спортивными выхлопными патрубками. Дизайнеры также добавили машине особые задние фонари и 21-дюймовые колесные диски Exclusive Design Sport с матовым платиновым покрытием. Покупатели также могут выбрать диски на размер меньше.

Platinum Edition оснастили передними сиденьями с 14 электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией. Модель также может похвастаться подогревом задних сидений и четырехзонным климат-контролем.

Среди других новшеств – адаптивная пневматическая подвеска и адаптивные фары LED Matrix Design с системой динамического освещения Porsche Dynamic Lighting System Plus. Цены на новинку начинаются с 101 900 долларов. Базовые Panamera и Panamera 4 Platinum Edition оснащены 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 325 л.с. и 449 Нм максимального крутящего момента.

Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition приводится в движение тем же мотором и присоединенным к нему электродвигателем. Силовая установка суммарно выдает 455 л.с. и 700 Нм.

Напомним, что в Европе водители уверены, что современные машины перегружены ненужными функциями. Новый опрос показывает, что треть водителей в Великобритании не используют 75% функций, установленных в их автомобилях.