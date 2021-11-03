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Полицейским запретили останавливать автомобили за мелкие нарушения

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Среда 03 ноября 2021 08:30
Полицейским запретили останавливать автомобили за мелкие нарушения Фото: полицейский автомобиль (cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Филадельфия стала первым крупным городом в Соединенных Штатах, который запретил полиции останавливать водителей за незначительные нарушения правил дорожного движения. Такое решение должно снизить количество случаев проявления расизма.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNN.

Закон о равноправии вождения позволит полицейским останавливать автомобилистов только за крупные нарушения, незначительные нарушения разрешено игнорировать.

Под второстепенными правонарушениями теперь подразумеваются проблемы с неправильно закрепленными номерными знаками и бамперами, неработающие фары и незначительные повреждения автомобилей. Водители, совершающие такие правонарушения, теперь будут получать только предупреждение, или штраф по почте.

Полицейским запретили останавливать автомобили за мелкие нарушенияНа долю афроамериканцев в Филадельфии приходилось 72 процента остановок, выполненных полицией в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года, несмотря на то, что они составляли 48 процентов населения Филадельфии. Данные этого года показывают, что на таких водителей приходится 67 процентов остановок.

Полицейских также обяжут вносить в специальную базу данных все остановленные ими машины и причины такой остановки. Эта информация будет открыта для общественности, в ней также появится функция поиска.

Ранее мы писали, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

Также сообщалось, что в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей. На набережной собралось более 50 классических машин.

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