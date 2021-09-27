Норвегия может полностью отказаться от легковых авто с ДВС весной 2022 года

Уже следющей весной Норвегия имеет все шансы стать первой страной в мире, где полностью прекратятся продажи новых бензиновых и дизельных автомобили. Их место займут гибриды и электромобили.

Как сообщает Motor.No, правительство планирует запретить продажи бензиновых и дизельных автомобилей в 2025 году. Но проанализировав снижение спроса на авто автомобилей с ДВС в Норвегии с 2017 года, Норвежская автомобильная федерация (NAF) сделала вывод, что их продажи сойдут на нет уже в апреле 2022 года.

Эксперты автомобильной федерации также отмечают, что к 2025 году количество регистраций транспортных средств с ДВС будет настолько низким, что они пропадут с автосалонов еще до вступления в силу официального запрета. Доля электромобилей в статистике продаж новых машин за август 2021 года составила 72 процента, на гибриды пришлось еще 20,4 процента.

Соответственно, бензиновые машины заняли только 4,6 процента, а авто с дизельными моторами и того меньше – 3,2 процента. Среди самых продаваемых в Норвегии машин – электрическая Tesla Model 3 и подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 Prime. По прогнозам аналитиков, уже через 20 лет на норвежских дорогах вообще не останется автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

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