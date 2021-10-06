Шаг назад – два шага вперед: тест-драйв Mazda CX-5, вернувшейся к моторам Евро 5

Mazda CX-5 второго поколения далеко не новичок на рынке, даже с момента последнего рестайлинга прошло уже два года. Однако в конце августа в Украине появилась обновленная машина. Ну, как обновленная – скорее, "состаренная", ведь теперь у нее двигатели стандарта Euro 5 вместо более прогрессивного Euro 6d-TEMP. Мы взяли такой кроссовер на тест.
Давно ли вы видели запасное колесо в новой Мазде? Не сильтесь вспомнить, я уже сделал это за вас: в 2018 году бренд начал поставлять к нам автомобили европейской спецификации с моторами стандарта Евро 6. Одной из особенностей "евро-шесть" стал отказ от "запаски" – на случай прокола полагался лишь ремкомплект с герметиком и компрессором.
Три года назад все шло к тому, что эконормы Евро 6 вот-вот введут и в Украине, поэтому Mazda, не дожидаясь принятия соответствующего закона, одной из первых начала продажи таких машин на отечественном рынке. Как оказалось, поторопилась.
Понижение экологического стандарта означает, среди прочего, возвращение запасного колеса. Поднимаю пол багажника – и не могу нарадоваться: вот оно! Пусть "докатка", но все же настоящая "запаска".
Затем было четырехчасовое ожидание эвакуатора фирменного сервиса Mazda Assistance, путь длиной 130 км к ближайшему дилеру марки и замена колеса к обеду следующего дня. Приключение, о котором лучше прочесть, чем пережить его.
Теперь же в подобном случае самостоятельно добраться до шиномонтажа смогут не только владельцы CX-5, а и других моделей Mazda – переход на Евро 5 с возвращением "запаски" коснулся всей модельной линейки в Украине.
Размерность "докатки" – 185/80R17
С другой стороны, ценность этого новоприобретенного актива уже не так высока. Масштабный ремонт дорог по всей стране уменьшил риск напороться на яму даже на дорогах районного значения. Вот и на том злополучном месте, где я когда-то провел полночи, теперь уложен новенький асфальт.
Поэтому главное изменение – под капотом. Возврат к Евро 5 никак не повлиял на отдачу старшего из двух двигателей: 2,5-литровая "четверка" Skyactiv-G не потеряла ни в мощности (194 л.с.), ни в крутящем моменте (258 Нм). А вот базовый двухлитровый мотор разом ослабел на 15 "лошадей" – 150 лошадиных сил против 165 ранее.
Что еще нового? Больше не придется доплачивать за салонные коврики – они входят в оснащение даже базовой переднеприводной машины с двухлитровым мотором. Кроме того, изменилась графика приборной панели, а из гаммы исчезла переднеприводная версия с мотором 2.5.
"Экологический эффект от введения Евро 6 может оказаться не настолько весомым, чтобы мы продвигали этот стандарт в ближайшие годы", – рассуждает заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский в ответ на мой вопрос о перспективах ужесточения экологических норм в стране. По его мнению, в экономических реалиях Украины стандарта Евро 5 абсолютно достаточно.
Теперь под капотом Mazda CX-5 – моторы Евро 5
Мне странно слышать такие речи из уст профильного экологического чиновника, потому что на примере Mazda CX-5 я эффект как раз вижу. Полноприводная машина с двухлитровым мотором Евро 6 в городском цикле потребляет на 100 км на пол-литра меньше, чем такая же с Евро 5. В смешанном – на 0,2 л меньше. Для мотора 2.5 экономия не столь заметна, но тоже есть: 8,8 л/100 км против 9 и 7,2 л/100 км против 7,3 в городском и смешанном цикле соответственно.
Паспортный расход топлива Mazda CX-5 для Евро 6D и Евро 5 по стандарту NEDC, л/100 км*
|
Режим движения
|
Двигатель
|
2.0
|
2.5
|
Евро 6
|
Евро 5
|
Евро 6
|
Евро 5
|
Городской цикл
|
8,4
|
8,9
|
8,8
|
9,0
|
Загородный цикл
|
6,1
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
Смешанный цикл
|
7,0
|
7,2
|
7,2
|
7,3
|
* Сравнение для полноприводных версий
Измерительный цикл NEDC, которым оперирует Mazda, слишком "идеален", поэтому в реальности расход выше: ранее я ездил на "евро-шестой" CX-5 с мотором 2.5 со средним расходом 8,4 л/100 км, а теперь получил результат 8,7 литра.
Выбросы углекислого газа тоже отличаются не в лучшую сторону. Полноприводная CX-5 2.5 на каждый пройденный километр выбрасывает 164 грамма при стандарте Евро 6 и 169 грамм – при Евро 5. А сильнее всего разница для двухлитровой переднеприводной версии: 167 г/км против 150.
Каждый сам может умножить эти цифры даже на умеренный пробег 12 тысяч километров в год да на количество продаваемых в стране новых автомобилей… Возможно, господину Мариковскому и другим чиновникам-экологам стоит внимательнее изучить, что дает переход на современные моторы Евро 6 в плане экологии и экономии топлива?
Впрочем, с обывательской точки зрения у отката Мазды до Евро 5 есть и небольшой плюс. Как известно, при ужесточении эконорм снижение расхода топлива достигается, в то числе, за счет того, что электроника "душит" двигатель, ослабляя реакцию на нажатие акселератора. Этот эффект более всего заметен на атмосферных и особенно – малокубатурных моторах.
"Состаренная" CX-5 в версии 2.5 до 100 км/ч разгоняется за 8,9 секунды против 9,2 секунды ранее. А вот для двухлитровой – как с передним, так и с полным приводом – разницы нет вовсе из-за упавшей отдачи мотора.
Я ездил как раз на 2,5-литровом кроссовере. Минус 0,3 секунды в разгоне до "сотни" практически не чувствуются, но, по ощущениям, машина стала чуть резвее откликаться на увеличение подачи топлива. Не так часто включался спорт-режим и продавливался до кик-дауна акселератор на обгонах. Впрочем, эта живость нивелируется выросшим расходом топлива.
Поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также набор электронных помощников в составе адаптивного круиз-контроля и камер кругового обзора (обе системы доступны только в топ-комплектации) делают жизнь водителя приятнее и спокойнее. И машина все так же красива, даром что этому дизайну уже пять лет. Возраст ощущается только внутри: 8-дюймовый дисплей медиасистемы по нынешним меркам уже маловат, а его графика устарела.
По логике, машина стандарта Евро 5 должна быть дешевле «евро-шестой», но в данном случае имеем ситуацию с точностью до наоборот: если последние складские запасы CX-5 с Евро 6 распродавали в июне по ценам от 786 тысяч гривен за двухлитровую версию, то такая же новая-старая машина стартует с 795 тысяч. А побывавшая у нас на тесте 2,5-литровая модификация в топ-комплектации стоит 1 млн 143 тысячи гривен против 1 млн 129 тысяч ранее.
В таком виде CX-5 просуществует до следующего года, а затем на рынок выйдет рестайлинговая машина, которая была представлена в минувшем сентябре. Она едва заметно поменялась внешне, зато получила доработанное шасси и расширенное оснащение.