Шаг назад – два шага вперед: тест-драйв Mazda CX-5, вернувшейся к моторам Евро 5

Mazda CX-5 второго поколения далеко не новичок на рынке, даже с момента последнего рестайлинга прошло уже два года. Однако в конце августа в Украине появилась обновленная машина. Ну, как обновленная – скорее, "состаренная", ведь теперь у нее двигатели стандарта Euro 5 вместо более прогрессивного Euro 6d-TEMP. Мы взяли такой кроссовер на тест.

Давно ли вы видели запасное колесо в новой Мазде? Не сильтесь вспомнить, я уже сделал это за вас: в 2018 году бренд начал поставлять к нам автомобили европейской спецификации с моторами стандарта Евро 6. Одной из особенностей "евро-шесть" стал отказ от "запаски" – на случай прокола полагался лишь ремкомплект с герметиком и компрессором.

Три года назад все шло к тому, что эконормы Евро 6 вот-вот введут и в Украине, поэтому Mazda, не дожидаясь принятия соответствующего закона, одной из первых начала продажи таких машин на отечественном рынке. Как оказалось, поторопилась.

В конце 2019 года Рада отложила принятие Евро 6 до 1 января 2025 года. В итоге Mazda и другие бренды, сыгравшие на опережение, проиграли: автомобили более высокого экологического стандарта дороже, а наш покупатель при прочих равных всегда ищет выгоду в цене. Но производственный маховик уже был запущен! Поэтому только теперь японцы снова откатились до Евро 5 – и тем самым, по сути, причислили Украину к странам, где вопросы экологии стоят далеко не на первом месте.

Пять колес: что нового в багажнике и под капотом CX-5

Понижение экологического стандарта означает, среди прочего, возвращение запасного колеса. Поднимаю пол багажника – и не могу нарадоваться: вот оно! Пусть "докатка", но все же настоящая "запаска".

Моя радость будет понятнее, если скажу, что около двух лет назад во время тест-драйва "евро-шестой" Mazda6 я распорол колесо ночью на глухой проселочной дороге. До сих пор в памяти стоит картинка: подключить компрессор и судорожно пытаться закачать в шину герметик – и затем в свете фар остановившейся фуры увидеть боковой порез длиной с ладонь на внутренней боковине покрышки. Такое не лечится.

Затем было четырехчасовое ожидание эвакуатора фирменного сервиса Mazda Assistance, путь длиной 130 км к ближайшему дилеру марки и замена колеса к обеду следующего дня. Приключение, о котором лучше прочесть, чем пережить его.

Теперь же в подобном случае самостоятельно добраться до шиномонтажа смогут не только владельцы CX-5, а и других моделей Mazda – переход на Евро 5 с возвращением "запаски" коснулся всей модельной линейки в Украине.

Размерность "докатки" – 185/80R17

С другой стороны, ценность этого новоприобретенного актива уже не так высока. Масштабный ремонт дорог по всей стране уменьшил риск напороться на яму даже на дорогах районного значения. Вот и на том злополучном месте, где я когда-то провел полночи, теперь уложен новенький асфальт.

Поэтому главное изменение – под капотом. Возврат к Евро 5 никак не повлиял на отдачу старшего из двух двигателей: 2,5-литровая "четверка" Skyactiv-G не потеряла ни в мощности (194 л.с.), ни в крутящем моменте (258 Нм). А вот базовый двухлитровый мотор разом ослабел на 15 "лошадей" – 150 лошадиных сил против 165 ранее.

Измененная графика приборной панели

Что еще нового? Больше не придется доплачивать за салонные коврики – они входят в оснащение даже базовой переднеприводной машины с двухлитровым мотором. Кроме того, изменилась графика приборной панели, а из гаммы исчезла переднеприводная версия с мотором 2.5.

Профильный вопрос по экологии: расход топлива CX-5

"Экологический эффект от введения Евро 6 может оказаться не настолько весомым, чтобы мы продвигали этот стандарт в ближайшие годы", – рассуждает заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский в ответ на мой вопрос о перспективах ужесточения экологических норм в стране. По его мнению, в экономических реалиях Украины стандарта Евро 5 абсолютно достаточно.

Теперь под капотом Mazda CX-5 – моторы Евро 5

Мне странно слышать такие речи из уст профильного экологического чиновника, потому что на примере Mazda CX-5 я эффект как раз вижу. Полноприводная машина с двухлитровым мотором Евро 6 в городском цикле потребляет на 100 км на пол-литра меньше, чем такая же с Евро 5. В смешанном – на 0,2 л меньше. Для мотора 2.5 экономия не столь заметна, но тоже есть: 8,8 л/100 км против 9 и 7,2 л/100 км против 7,3 в городском и смешанном цикле соответственно.

Паспортный расход топлива Mazda CX-5 для Евро 6D и Евро 5 по стандарту NEDC, л/100 км*

Режим движения Двигатель 2.0 2.5 Евро 6 Евро 5 Евро 6 Евро 5 Городской цикл 8,4 8,9 8,8 9,0 Загородный цикл 6,1 6,2 6,3 6,3 Смешанный цикл 7,0 7,2 7,2 7,3 * Сравнение для полноприводных версий

Измерительный цикл NEDC, которым оперирует Mazda, слишком "идеален", поэтому в реальности расход выше: ранее я ездил на "евро-шестой" CX-5 с мотором 2.5 со средним расходом 8,4 л/100 км, а теперь получил результат 8,7 литра.

Выбросы углекислого газа тоже отличаются не в лучшую сторону. Полноприводная CX-5 2.5 на каждый пройденный километр выбрасывает 164 грамма при стандарте Евро 6 и 169 грамм – при Евро 5. А сильнее всего разница для двухлитровой переднеприводной версии: 167 г/км против 150.

Каждый сам может умножить эти цифры даже на умеренный пробег 12 тысяч километров в год да на количество продаваемых в стране новых автомобилей… Возможно, господину Мариковскому и другим чиновникам-экологам стоит внимательнее изучить, что дает переход на современные моторы Евро 6 в плане экологии и экономии топлива?

Отзывчивость как побочный эффект: как едет Мазда CX-5 с Евро 5

Впрочем, с обывательской точки зрения у отката Мазды до Евро 5 есть и небольшой плюс. Как известно, при ужесточении эконорм снижение расхода топлива достигается, в то числе, за счет того, что электроника "душит" двигатель, ослабляя реакцию на нажатие акселератора. Этот эффект более всего заметен на атмосферных и особенно – малокубатурных моторах.

"Состаренная" CX-5 в версии 2.5 до 100 км/ч разгоняется за 8,9 секунды против 9,2 секунды ранее. А вот для двухлитровой – как с передним, так и с полным приводом – разницы нет вовсе из-за упавшей отдачи мотора.

Я ездил как раз на 2,5-литровом кроссовере. Минус 0,3 секунды в разгоне до "сотни" практически не чувствуются, но, по ощущениям, машина стала чуть резвее откликаться на увеличение подачи топлива. Не так часто включался спорт-режим и продавливался до кик-дауна акселератор на обгонах. Впрочем, эта живость нивелируется выросшим расходом топлива.

В остальном это старая-добрая CX-5, какой мы ее знаем. Добротный салон радует комфортными сидениями и качественными отделочными материалами. Подвеска хороша на ровном асфальте, позволяя насладиться драйвом, но страдает от недостатка энергоемкости на крупных стыка полотна и жестких неровностях.

Поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также набор электронных помощников в составе адаптивного круиз-контроля и камер кругового обзора (обе системы доступны только в топ-комплектации) делают жизнь водителя приятнее и спокойнее. И машина все так же красива, даром что этому дизайну уже пять лет. Возраст ощущается только внутри: 8-дюймовый дисплей медиасистемы по нынешним меркам уже маловат, а его графика устарела.

И по-прежнему досаждают мелкие эргономические просчеты. Взять хотя бы кнопки включения вентиляции передних сидений: они расположены в нижней части блока микроклимата прямо над нишей для мелочевки. Каждый раз, когда я тянулся туда за санитайзером или телефоном, костяшками пальцев активировал вентиляцию пассажирского кресла.

Евро 5 по цене Евро 6: сколько теперь стоит Мазда CX-5

По логике, машина стандарта Евро 5 должна быть дешевле «евро-шестой», но в данном случае имеем ситуацию с точностью до наоборот: если последние складские запасы CX-5 с Евро 6 распродавали в июне по ценам от 786 тысяч гривен за двухлитровую версию, то такая же новая-старая машина стартует с 795 тысяч. А побывавшая у нас на тесте 2,5-литровая модификация в топ-комплектации стоит 1 млн 143 тысячи гривен против 1 млн 129 тысяч ранее.

Почему так? Во-первых, сейчас уже поставляются машины 2021 модельного года – они априори дороже. А во-вторых, свою роль сыграл пресловутый кризис полупроводников, приведший к подорожанию автомобилей большинства брендов, включая Мазду.

В таком виде CX-5 просуществует до следующего года, а затем на рынок выйдет рестайлинговая машина, которая была представлена в минувшем сентябре. Она едва заметно поменялась внешне, зато получила доработанное шасси и расширенное оснащение.