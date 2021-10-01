Редчайший Nissan Juke с двигателем от суперкара GT-R выставлен на продажу

Редкий экземпляр кроссовера Nissan Juke с двигателем от суперкара GT-R продает один из немецких автодилеров. Было выпущено всего пять таких машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на VDMcars.

Автодилер VDM Cars специализируется на подержанных спортивных автомобилях. На этот раз в его руки попал занятный экземпляр - кроссовер Nissan Juke-R. И за него хотят ни много ни мало 237 941 евро. Почему так дорого?

Дело в том, что под капотом автомобиля стоит двигатель VR38-DETT V6, позаимствованный у суперкара Nissan GT-R R35. Внешне от обычного Nissan Juke его R-модификация отличается аэродинамическим кузовным обвесом из углепластика, бамперами из карбона, расширенными колесными арками и увеличенными воздухозаборниками.

Nissan Juke-R был разработан в 2015 году заводским тюнинг-ателье японской марки Nismo. 3,8-литровый мотор V6 с двумя турбинами развивает мощность в 600 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Всего было выпущено пять таких автомоблей.

Выставленный на продажу экземпляр отличается тем, что специалисты британской компании Severn Valley Motorsport выжали из его движка дополнительную сотню "лошадей", доведя мощность до впечатляющих для такого небольшого автомобиля 700 л.с.

Кроссовер укомплектован гоночными ремнями безопасности и сделанными на заказ ковриками, а также системой пожаротушения.

Интересно, что этот автомобиль уже выставлялся на продажу в прошлом году по цене 649 500 евро. Попытка не увенчалась успехом и теперь прайс снижен почти в три раза.

Ранее экс-глава Nissan Карлос Гон назвал свою бывшую компанию скучной и посредственной. Он убежден, что после его увольнения для японского автопроизводителя все пошло под откос.