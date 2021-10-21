Новый виток борьбы с ДВС: в Калифорнии хотят запретить бензиновые газонокосилки

В Калифорнии хотят запретить использование бензиновых газонокосилок и другого садового оборудования, работающего от двигателей внутреннего сгорания. Запрет может вступить в силу уже в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Car and Driver.

Американский штат Калифорния известен самыми жесткими в мире экологическими требованиями в отношении автомобилей. Продажа новых машин с ДВС здесь будет запрещена с 2035 года, но еще раньше ограничение может коснуться садового оборудования, работающего от двигателей внутреннего сгорания.

Речь идет о газонокосилках и садовых пылесосах (воздуходувках для листьев). В Совете по воздушным ресурсам Калифорнии считают, что это оборудование по вредному воздействию на окружающую среду сравнимо с автомобилями.

Согласно исследованию, за один час работы газонокосилка выбрасывает в воздух столько же вредных веществ, сколько среднеразмерный бензиновый седан Toyota Camry на маршруте протяженностью 300 миль (480 км). А воздуходувки еще вреднее: один час работы по количеству вредных выбросов эквивалентен поездке на автомобиле на расстояние 1100 миль (1770 км).

В Калифорнии насчитывается 16,5 млн едининиц разнообразного садового, строительного и сельскохозяйственного оборудования, работающего от небольших ДВС. Автомобилей в штате на 3 млн менньше (13,7 млн единиц), поэтому в Совете по воздушным ресурсам Калифорнии всерьез обеспокоились количеством выбрасываемых вредных веществ.

Поэтому уже разработан законопроет AB 1346, который требует принятия к 1 июля 2022 года запрета на продажу газонокосилок, воздуодувок и другого оборудования с небольшими ДВС. Запрет предполагается ввести с 1 января 2024 года. Авторы законопроекта считают, что такие моторы характеризуются высоким уровнем выбросов оксидов азота (NOx), химически активных органических газов (ROG) и твердых частиц (PM), что негативно влияет на здоровье человека.

"Небольшие ДВС не только вредны для окружающей среды, а и могут вызвать астму и другие проблемы со здоровьем у людей, которые их используют, - отметила один из соавторов законопроекта Лорена Гонсалес. - Пришло время постепенно отказаться от этих загрязнителей и перейти на более чистые альтернативы".

Справедливости ради стоит отметить, что Калифорния не будет безудмно запрещать всю технику поголовно. При разработке новых правил продажи такого оборудования будет приниматься во внимание не только выбросы от ДВС, но и то, насколько легко можно будет приобрести аналогичное оборудование с нулевым уровнем выбросов, а также повышение нагрузки на электрические сети.

Газонокосилка с электрическим приводом и встроенным аккумулятором

В настоящее время на рынке уже есть электрические газонокосилки, но выбор пока ограничен. Также не исключено, что для покупателей садового оборудования с нулевым уровнем выборосов власти штата введут субсидии.

Важно отметить, что запрет не коснется таких транспортных средств как квадроциклы. По крайней мере, на данном этапе законотворцы Калифорнии об этом не думают. Но в будущем борьба с ДВС наверняка затронет и их.

Напомним, в Китае начался выпуск электромобиля Zeekr 001. Это новый премиальный суббренд Geely, созданный для конкуренции с Tesla.