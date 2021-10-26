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Новый рекорд: рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 15:19
Новый рекорд: рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов Основатель Tesla Илон Маск (Фото: tesla.com)
Автор: Вадим Добровольский

Рыночная капитализация компании Tesla превысила 1 трлн долларов. Это новый рекорд в истории американского производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Биржевые торги 25 октября отметились историческим событием: капитализация Tesla впервые в истории компании превысила отметку в 1 трлн долларов США. Компания достигла такого результата через 11 лет после выхода IPO.

Рост капитализации обусловлен масштабной корпоративной сделкой: крупная компания по прокату автомобилей Hertz заказала у Tesla 100 тысяч электромобилей. Сейчас акции Tesla торгуются по 1024 долларов за штуку, цена выросла на 12,6% за одну торговую сессию.

Новый рекорд: рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов

Отметим, что Tesla - лишь шестая компания в мире, которой удалось преодолеть рубеж в 1 трлн долларов. Ранее такой капитализации достигли Alphabet (материнская компания Google), Apple, Amazon Facebook и Microsoft.

Напомним, ранее Tesla повысила цены на свои модели. Рост составил до 5 тысяч долларов США.

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