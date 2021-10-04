Новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию с двумя электромоторами

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения дебютировал в феврале нынешнего года. Теперь пришла пора обновиться гибридной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

В новом поколении плагин-гибрид Outlander получит батарею большей емкости, усовершенствованную систему полного привода и, в отличие от предшественника, будет предлагаться с тремя рядами сидений.

Главным отличием новой силовой установки станет наличие двух электромоторов — по одному на каждой оси. Кроме того, фирменная система полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC) специально модернизирована под гибридную версию и обеспечит "безопасное и комфортное вождение в различных погодных условиях и на любом дорожном покрытии". Предусмотрено увеличение числа ездовых режимов до семи, в том числе по снегу и гравию.

Технические характеристики пока не опубликованы, но за счет батареи увеличенной емкости, новинка станет мощнее и дальнобойнее предшественника.

Mitsubishi Outlander PHEV текущего поколения

Напомним, что у нынешнего Mitsubishi Outlander PHEV в состав силовой установки входит 2,4-литровый бензиновый мотор, развивающий 128 л.с. и 201 Нм крутящего момента, а также 95-сильный электрический двигатель. Суммарная отдача агрегатов составляет 224 лошадиные силы, пробег на чистой электротяге достигает 40 километров по циклу EPA.

Компоновка новой платформы позволит разместить в гибридном варианте сиденья третьего ряда, как и у обычной модели. Премьера нового Mitsubishi Outlander PHEV пройдет в конце нынешнего или начале следующего года. На рынке США плагин-гибрид поступит в продажу во второй половине 2022-го.

Напомним, что кроссовер Mitsubishi Outlander примет участие в Rebelle Rally, которое пройдет в пустынях Невады и Калифорнии. В этой гонке стартуют только женщины.