Новый Citroen C4 уже в Украине: объявлены цены и комплектации

В Украине начался прием заказов на кросс-хэтчбек Citroen C4 нового поколения. Автомобиль доступен с бензиновым мотором или дизелем, в разных комплектациях и с дополнительными опциями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Citroen.

Новый Citroen C4 органично объединяет в себе стиль 5-дверного хэтчбека и облик кроссовера. Классический профиль крыши и динамичный наклон заднего стекла - визитка хэтчбеков семейства С4.

В то же время короткие свесы и пластиковые защитные накладки по нижней части кузова демонстрируют принадлежность к классу SUV. В дополнение автомобиль имеет немаленький дорожный просвет в 20 сантиметров.

Помимо оригинального дизайна, новинка также отличается хорошим оснащением. Так, уже стартовая комплектация LIVE готова предложить все необходимое для комфорта и безопасности: подушки и шторки безопасности, кондиционер, систему мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, фирменную аудиосистему с поддержкой Bluetooth, подогрев сидений.

Комплектация FEEL дополнительно предлагает датчики парковки и камера заднего вида, многофункциональный руль с подогревом, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, фары ECO LED, 17-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль.

Наконец, максимальная комплектация SHINE порадует адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go, распознаванием дорожных знаков, системой предупреждения о столкновении и экстренного торможения в городе, адаптивным дальним светом High Beam Assist и проекционным дисплеем Head-Up Display.

Автомобиль предложен с бензиновым мотором 1.2 PureTech S&S в двух вариантах мощности - 100 и 155 л.с. Также доступен дизель 1.5 BlueHDi 130 S&S с расходом топлива всего 3,8 л на 100 км в смешанном цикле.

Цены на Citroen C4 нового поколения стартуют с отметки 517 100 гривен.

Напомним, что Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей.