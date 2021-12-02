Металл, стекло и арт-объекты: показаны самые необычные зарядные станции для электромобилей

Американский художник Майкл Янцен представил несколько необычных концепций зарядных станций для электромобилей. Ключевая тема проекта - футуризм.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoevolution.

С ростом количества электромобилей объекты зарядной инфраструктуры станут такими же привычными, как АЗС и мойки. В большинстве случаев при их разработке все направлено на минимализм, производительность и долговечность.

Дизайн – последнее, о чем думают конструкторы зарядных станций. Американский художник-постмодернист Майкл Янцен разработал несколько интересных концепций зарядных станций для электромобилей, в которых экологичность и эффективность сочетаются с искусством. Проект под названием "Public Art" состоит из нескольких футуристических зарядных постов.

Все концепции в этой серии проектов используют солнечные панели. Солнечная энергия преобразуется в электричество, которое затем используется для зарядки электромобилей. Стены павильонов выполнены из экологически чистого композитного материала.

Напомним, что китайский бренд Geely возвращается в Украину с двумя моделями. На первых порах покупателям предложат две модели и обе - кроссоверы.

Ранее стало известно, что электромобили могут подорожать уже в 2022 году из-за роста цен на литий. Средняя цена литий-ионных батарей за последний год снизилась с 140 до 132 долларов за кВт•ч.