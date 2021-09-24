Создана аккумуляторная батарея, способная заряжаться за 90 секунд

Mahle Powertrain и Allotrope Energy представили новую литий-углеродную батарею, которая, как утверждается, не требует редкоземельных металлов и может очень быстро перезаряжаться. Фактически, настолько быстро, что аккумулятор, который, к примеру может использоваться в электроскутере, можно зарядить всего за полторы минуты.

Химический состав батарей сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с традиционными литий-ионными батареями. Он имеет высокопроизводительный анод аккумуляторного типа и катод, который отделен органическим электролитом.

В результате, как заявляют компании, получается батарея, которая не страдает от эффектов термической деградации и стабильна при высоких температурах. Это означает, что подача большого тока и быстрая зарядка возможны без сложного внешнего охлаждения или дорогих систем управления батареями.

Такая конструкция также обеспечивает срок службы в 100 000 циклов перезарядки и более. Благодаря тому, что в составе аккумуляторов нет редкоземельных металлов, их легче полностью переработать.

Компания Mahle специально исследовала возможность использования аккумуляторной батареи в мопедах, предназначенных для доставки продуктов быстрого питания. Ориентируясь на дальность хода в 25 км, электрическому мопеду с литий-ионным аккумулятором потребуется около 30 минут зарядки, а аккумулятор необходимо будет заменять каждые год или два. Инновационный литий-углеродный аккумулятор можно заряжать всего за 90 секунд, и он прослужит намного дольше.

"Беспокойство об ограниченном запасе хода часто называют главным препятствием для массовой экспансии электромобилей. Но если бы аккумулятор можно было зарядить за то же время, которое требуется для заправки бензинового авто, то большая часть этого беспокойства исчезла", - отмечает Майк Бассетт, руководитель отдела исследований Mahle Powertrain.